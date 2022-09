Voormalige uitbaatster kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje en haar vader hebben gevangenis verlaten

De vrouw die de crèche ‘t Sloeberhuisje uitbaatte in de Gentse deelgemeente Mariakerke, en haar vader die in het kinderdagverblijf werkte, hebben de gevangenis verlaten met een enkelband. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling had een week geleden beslist dat de twee verdachten vrij konden komen onder elektronisch toezicht. Een meisje van zes maanden was levensgevaarlijk gewond geraakt in de crèche, ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het meisje van zes maanden overleed op vrijdag 18 februari aan de verwondingen die ze opliep in het kinderdagverblijf. Het UZ Gent had donderdagochtend 17 februari het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke.

De onderzoeksrechter had in februari Roxan V., de vader van uitbaatster Davina V., aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. Davina V. werd toen in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding en vrijgelaten onder voorwaarden, maar begin juni werd ze aangehouden voor onder meer verwaarlozing, op basis van nieuwe elementen uit het onderzoek.

De raadkamer in Gent oordeelde eind augustus dat de vrouw en haar vader konden vrijkomen met een enkelband, maar het parket ging daartegen in beroep. De KI besliste vorige week dinsdag definitief dat ze de gevangenis mochten verlaten onder elektronisch toezicht, en dat is nu gebeurd. De twee blijven in verdenking gesteld in afwachting van de resultaten van het onderzoek, dat nog niet in een eindfase zit.