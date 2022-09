Dit is de jury van de Lekkerste Pizza van Limburg: “Mals deeg met knapperige korst graag”

Streng, maar rechtvaardig: dat is onze vierkoppige jury die op zoek gaat naar de Lekkerste Pizza van Limburg. Benieuwd waar ze tijdens hun jurybezoek op zullen letten (en naar enkele cheesy weetjes)? Aangename kennismaking!

De Goesting-redactie gaat op zoek naar de Lekkerste Pizza van Limburg. Liefhebbers van de Italiaanse keuken konden twee weken lang stemmen op hun favoriete pizzeria in de buurt. De vijf artisanale zaken met de meeste stemmen stoten door naar de finale en mogen zich binnenkort aan hoog bezoek verwachten: onze vierkoppige pizzajury, met een zwak voor druiperige mozzarella en vers geplukte basilicum.

1. Rudi Smeets van Het Belang van Limburg

Wie? Rudi Smeets is culinair journalist bij Het Belang van Limburg en fulltime bourgondiër. Hij heeft een hart voor haute cuisine, maar kan niet weerstaan aan goed gebakken pizza.

Culinair journalist Rudi Smeets: “Tijdens het jurybezoek ga ik onder meer letten op de pizzabodem: die moet dun en mals zijn, maar toch ook stevig met een mooie, knapperige korst.” — © Boumediene Belbachir

“Tijdens het jurybezoek ga ik onder meer letten op de pizzabodem: die moet dun en mals zijn, maar toch ook stevig met een mooie, knapperige korst. De passata mag rijkelijk aanwezig zijn en goed doorsmaken.”

Pizza Hawaï? “In pizzadeeg zit behoorlijk wat zout, dat matcht niet met de zoete smaak van ananas. En stel dat je dat geen probleem vindt, dan is er nog een andere reden waarom een pizza Hawaï not done is: er zijn nauwelijks andere ingrediënten die combineerbaar zijn met ananas.”

Pizza met de hand of met mes en vork? “Met een pizza kan je qua eetgedrag weinig fout doen, in tegenstelling tot pasta. Spaghetti snijden is spuwen in wijwater, maar pizza mag je zowel met mes en vork als met de handen eten.”

2. Claudia Guaracci van restaurant Pino & Claudia in Genk

Wie? Claudia Guaracci heeft een dijk van een stem, maar steelt niet enkel de show als zangeres. Samen met haar vader Pino maakte ze furore als kookduo op televisie en baat ze het Italiaans restaurant ‘Pino en Claudia’ in Genk uit.

Claudia Guaracci: “Als jurlylid kijk ik ook naar de prijs, die uiteraard afhangt van de verse ingrediënten.” — © Boumediene Belbachir

“Het deeg moet luchtig zijn. Als jurlylid kijk ik ook naar de prijs, die uiteraard afhangt van de verse ingrediënten.”

Pizzarestjes bijhouden? “Niemand mag aan mijn pizzarestjes komen. Ik bewaar ze altijd in de koelkast en lust ze zelfs als ontbijt. Vaak smaakt zelfgemaakte pizza the day after nog veel lekkerder.”

Favoriete pizza: “Een pizza met verse tomatensaus, mozzarella en veel zwarte olijven. Eenvoud werkt het best. Tijdens het jurybezoek zullen we niet voor niets enkel pizza margherita beoordelen. Als de smaken van een pizza margherita goed zitten, zit de rest van het assortiment in een pizzeria meestal ook wel snor.”

3. Tiana Moretti van Osteria Moretti in Hasselt

Wie? Op amper 22-jarige leeftijd opende Tiana Moretti samen met haar vriend een eigen zaak: Osteria Moretti. Intussen - zeven jaar later - is het gastronomisch restaurant een vaste waarde in het hartje van Hasselt.

Tiana Moretti: “Tijdens het jurybezoek ga ik letten op kwaliteitsproducten.” — © Boumediene Belbachir

“Op een pizza margherita mag geen buitensporige vetlaag liggen, dat betekent immers dat je niet met goede kaas werkt. Tijdens het jurybezoek ga ik letten op kwaliteitsproducten.”

Mooiste pizzaherinnering: “Toen ik klein was, bakte mijn mama op zaterdag altijd verse pizza in de steenoven. Dat waren vierkante plaatpizza’s die we met de hele familie konden delen. Heerlijk, al smaakten de restjes op zondag vaak nog beter.”

Gekste pizza ooit gespot: “Pizza met frieten en zwamworstjes, die ik wijselijk heb laten staan.”

4. Pino Guaracci van restaurant Pino & Claudia in Genk

Wie? Sinds zijn deelname aan het VTM-programma ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ is Pino Guarraci naast werfleider ook kok. Samen met zijn dochter Claudia bereidt hij traditionele Italiaanse gerechten in hun zaak aan huis in Waterschei.

Pino Guarraci: “Mijn mama leerde mij om een vers geserveerde pizza op restaurant eerst om te draaien en zo te checken of de onderkant niet zwart gebakken is.” — © Boumediene Belbachir

“Mijn mama leerde mij om een vers geserveerde pizza op restaurant eerst om te draaien en zo te checken of de onderkant niet zwart gebakken is. Dat trucje zal ik tijdens het juryrondje ook toepassen.”

Beste pizza ooit? “Die van mijn moeder. Ik groeide op in de cité en pizza was bij ons wekelijkse kost. Als mijn mama pizza bakte, mochten al mijn vriendjes uit de wijk mee aanschuiven.”

Diepvriespizza? “Nog nooit geprobeerd. Mijn dochter Claudia heeft zich daar in het verleden wel al eens aan bezondigd als midnight snack na een avondje stappen.”