Febe Jooris knokt zich naar uniek brons, goud voor Backstedt

Onze landgenote Febe Jooris (17) heeft brons gehaald in de tijdrit bij de meisjes juniores. De Oost-Vlaamse perste er een onwaarschijnlijke eindspurt en haalde het uiteindelijk met nauwelijks 0.33 seconden voorsprong op een Tsjechische opponente. Xaydee van Sinaey eindigde op een 23ste plaats. Voor België is het de eerste tijdritmedaille ooit bij de vrouwen.

Guy Van Den Langenbergh in Wollongong

Aan het tussenpunt noteerde Jooris pas de tiende tijd en moest ze meer dan tien seconden goed maken in de strijd om brons. Jooris perste er een fenomenale slotkilometer uit en werd daarvoor beloond met een bronzen medaille, nadat ze eerder al brons haalde op het Europees kampioenschap. Voor België is het al de derde medaille in het tijdrijden na eerder brons voor Remco Evenepoel en het zilver voor Alec Segaert.

Zoë Backstedt reed als vanouds een indrukwekkende race en haalde het met meer dan een minuut voorsprong op de Duitse Czapla, Febe Jooris moest bi

jna twee minuten toestaan op het Britse supertalent.