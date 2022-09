Genkse fotografe Noortje Palmers zoekt figuranten voor groots project

De Genkse fotografe Noortje Palmers is nog op zoek naar figuranten die willen meewerken aan “haar grootste productie ooit”. Daarvoor wil ze op zondag 25 september tweehonderd mensen verzamelen op het strand van Oostende. De massa wordt daar vanuit de lucht als aangespoelde vissen gefotografeerd.

Fotografe Noortje Palmers, die je kunt kennen van haar fotoproject Taboob waarin borsten op een creatieve manier in beeld werden gebracht om de regels van Instagram te omzeilen, werkt aan een nieuwe reeks. Die krijgt de overkoepelende titel En masse mee en komt – zoals de naam doet vermoeden – tot stand met een massa mensen. Achter elke foto schuilt een boodschap, zo moet het eerste beeld uit de serie een regenboog voorstellen om het maatschappelijke thema ‘gelijkheid’ in beeld te brengen.

Voor het vierde beeld van het kunstproject in eigen beheer wil ze het thema ‘plastiek en de oceaan’ op een kunstige manier onder de aandacht brengen. Ze zoekt daarvoor tweehonderd mensen die zich op het strand van Oostende als aangespoelde vissen neervlijen in eigen badkledij en poncho, die de deelnemers ter plaatste ontvangen. Eens geïnstalleerd zal een drone overvliegen en beelden maken van de groep.

Zin om mee te doen? Dat kan. Je hebt geen modellenervaring nodig, iedereen is van harte welkom, wordt beloond met een “unieke ervaring” en schittert later mogelijk in een expo. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen met hun foto en contactgegevens. De shoot gaat door op zondag 25 september om 16 uur. De exacte locatie op het strand wordt nog naar de figuranten gemaild. Bij regenweer gaat de fotosessie niet door.

Meer informatie: noortjepalmers.be of info@noortjepalmers.be