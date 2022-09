Qatar lijkt nog lang niet klaar om massa fans te ontvangen: exact twee maanden voor WK zijn fandorpen nog bouwwerven

De Engelse journalist Ian Herbert bracht onlangs een bezoek aan het gastland van het komende WK, dat op 20 november van start gaat. Hij stelde er vast dat de WK-hype er in het straatbeeld al duidelijk te merken is - met grote banners van sterspelers als Harry Kane of Sadio Mané - maar ook dat er in de fandorpen nog heel wat werk blijkt te zijn.

“De accommodatie baart serieus zorgen”, schrijft Herbert op Twitter. “De fancabines op de site die ik bezocht zijn nog heel erg onder constructie. Een enorm, zielloos complex met talloze rijen met dezelfde constructies. Onduidelijk waar eetvoorzieningen komen.”

Naast containers worden er ook tentenkampen gebouwd voor de fans. Ook die zijn bijlange niet klaar om gasten te ontvangen. “Eén van de drie tentencomplexen”, toont Hebert op Twitter. “Ook nog heel erg onder constructie. Inlooptenten met ook kleine eetvoorzieningen. De security zei dat er ook een zwembad en een fitness zou komen. Het strand is dichtbij.”

In totaal zijn er al meer dan twee miljoen tickets verkocht voor WK-wedstrijden in Qatar. In België is de interesse beperkt: voorlopig zou de Belgische voetbalbond nog maar een kleine 900 tickets verkocht hebben. Er zijn verschillende redenen: de locatie spreekt niet aan, het land ligt serieus onder vuur wegens schending van de mensenrechten en natuurlijk ook het stevige kostenplaatje.

Alle wedstrijden gaan door in en rond Doha, de Belgische nationale ploeg verkiest om zo’n honderd kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad te verblijven om de grote WK-drukte te vermijden.

Kritiek van Duitse bondscoach

Er blijft ook kritiek komen op de organisatie van het WK in Qatar door de wereldvoetbalbond FIFA vanwege de schending van de mensenrechten in het land. Onder meer de Duitse bondscoach Hansi Flick had het er deze week nog over in Duitse media.

“De vraag of het correct is dat Qatar het WK mag organiseren, had al veel eerder beantwoord moeten worden: met een ‘nee’”, aldus Flick. “Als het gaat om mensenrechten of duurzaamheid, klopt er heel wat niet. Dat is duidelijk.

“Dit is geen toernooi voor de fans”, vervolgde de Duitse bondscoach. “Ik heb veel vrienden en kennissen die naar Qatar hadden gewild, maar de enorme prijzen zijn onbetaalbaar, terwijl de situatie voor bijvoorbeeld homoseksuelen onaanvaardbaar is. Daarnaast zijn er mensenrechtenschendingen, omdat minderheden worden uitgesloten.”