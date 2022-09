Mathieu van der Poel wil niet naar één, maar twee keer goud: “Annemiek van Vleuten maakte me warm voor mixed relay”

Zelf had Mathieu van der Poel zich eigenlijk alleen maar op de wegrace gericht van de WK wielrennen, totdat tot hem doordrong dat er nog een gouden plak te verdienen was. Woensdagochtend om 6.20 uur Nederlandse tijd kan Oranje, na de wereldtitel van Ellen van Dijk op de tijdrit, tijdens de mixed relay beslag leggen op het tweede goud in het Australische Wollongong. Met wellicht een sleutelrol voor Van der Poel op het onderdeel dat nog altijd een bijrol heeft op dit mondiale podium.