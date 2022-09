Timothée Chalamet schrijft geschiedenis als eerste man op cover Britse Vogue

Het is de Britse Vogue niet ontgaan dat acteur Timothée Chalamet een stijlicoon is: het blad plaatst de 26-jarige Dune-ster op de cover. Een primeur, want in de geschiedenis van het magazine ging geen man hem voor.

De Britse Vogue heeft voor het eerst in 106 jaar geen vrouw, maar een man, op de cover geplaatst. Die eer is voor Frans-Amerikaans acteur Timothée Chalamet, onder meer bekend van films Call me by your name en Dune.

Chalamet wordt al lang geprezen om zijn stijl op en naast de rode loper. Op het meest recente filmfestival van Venetië maakte hij nog indruk in een rood pak met halternektopje van Colombiaans designer Haider Ackermann.

Op de cover van het blad schittert hij in een diepblauwe blazer, met zijn krullen in vol ornaat en twee opvallende halskettingen. De ene is goudkleurig en versierd met een bedeltje met edelsteen, de andere is een choker vol klassieke, witte parels. Binnenin vindt de lezer een diepte-interview en een uitgebreide fotoreportage van Chalamet in verschillende looks, waaronder stoere, lederen outfits van Mugler, Isabel Marant, Balmain en Prada. Zijn kapsel ondergaat in diezelfde reportage van modefotograaf Steven Meisel meerdere metamorfoses dankzij pruiken.

In een video van Vogue beschrijft Chalamet, die zichzelf een oude ziel noemt, hoe het voelt om het eerste mannelijke covermodel te zijn. “Het is buitengewoon en raar, een gewoon een eer”, klinkt het. Hoewel de ster de eerste man is die solo op de cover van de gedrukte Britse Vogue verschijnt, gingen anderen hem voor op de cover van de Amerikaanse versie. Daar zorgde popster Harry Styles voor de primeur in 2020. Zayn Malik, de voormalige bandmaat van Styles, was eigenlijk de allereerste man op de voorpagina in 2018, al betrof het een digitale cover.