Vijftiger opgepakt na mogelijke ontvoeringspoging in Neder-over-Heembeek

In de Brusselse deelgemeente Neder-over-Heembeek is maandagvoormiddag een 55-jarige man opgepakt die geprobeerd zou hebben een achtjarige jongen te ontvoeren. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het was een buschauffeur van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB die de politie verwittigde.