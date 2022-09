Erdogan: “Poetin is bereid oorlog zo snel mogelijk te beëindigen”

De Turkse president Tayyip Erdogan gelooft dat Poetin bereid is om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat zei hij in een interview met de Amerikaanse zender PBS. “Hoe het nu verloopt, is nogal problematisch.”

Erdogan zou uit zijn recente gesprekken met de Russische president het gevoel gekregen hebben dat Poetin de oorlog “zo snel als mogelijk” wil beëindigen. De reden daarvoor zou zijn dat Oekraïne de laatste tijd heel wat gebied heroverd heeft en dat zou voor de Russen “nogal problematisch” zijn. “Hij laat me eigenlijk zien dat hij bereid is om dit zo snel mogelijk te beëindigen,” zei Erdogan nadat hij Poetin in Oezbekistan ontmoette tijdens een top. “Dat was mijn indruk, want hoe het nu verloopt, is nogal problematisch.”

De Turkse president zei ook dat binnenkort 200 “gijzelaars” tussen beide partijen zouden worden uitgewisseld. Hij gaf geen verdere details over wie bij zo’n gevangenenruil betrokken zouden worden.

Tijdens het interview werd de Turkse president ook gevraagd of Rusland het territorium dat ze hebben ingenomen sinds februari zouden moeten kunnen houden en of dat ook deel zou kunnen uitmaken van een vredesonderhandeling. Het antwoord van Erdogan: “Nee, en ontegensprekelijk nee.” Hij zei dat het land dat werd ingenomen teruggegeven zal worden aan Oekraïne. Het is niet duidelijk of hij daarmee ook op de Krim doelde, dat in 2014 door de Russen geannexeerd werd. Erdogan zei dat Turkije als sinds die annexatie probeert Poetin te overtuigen om de Krim terug te geven “aan de rechtmatige eigenaars”, maar dat er nog geen vooruitgang geboekt werd.

Het is niet de eerste keer dat Erdogan zich op de voorgrond plaatst in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Hij organiseerde eerder al onderhandelingen tussen de twee landen en sloot mee de deal waardoor er opnieuw Oekraïens graan geëxporteerd kan worden.

© via REUTERS

(sgg)