België verloor 26.000 dollarmiljonairs in 2021

Terwijl de rijkdom van gezinnen wereldwijd in 2021 met bijna 10 procent is toegenomen, behoorde België tot de landen met de grootste achteruitgang. Ook het aantal dollarmiljonairs in België daalde, tot 589.000. Dat blijkt uit een nieuwe vermogensstudie van het Zwitserse Credit Suisse.

De wereldwijde rijkdom nam vorig jaar met 9,8 procent toe tot 463.600 miljard dollar. Dat komt overeen met 87.489 dollar per volwassene. “Zonder wisselkoerseffecten (het rapport rekent in Amerikaanse dollars, red.) zou de wereldwijde rijkdom met 12,7 procent gestegen zijn, of de snelste jaargroei die ooit werd genoteerd”, zo staat in het rapport. Het linkt de stijging aan goede prestaties van de aandelen, hogere vastgoedprijzen en het soepele rentebeleid van centrale banken tijdens de coronacrisis. Zwitserland staat helemaal bovenaan de lijst, met een gemiddeld vermogen van 696.600 dollar per volwassene.

België behoort tot de landen met de sterkste daling van de vermogens, al heeft dat volgens Credit Suisse vooral te maken met wisselkoerseffecten. Zo daalde het vermogen van de Belg met zowat 3 procent of net geen 13.000 dollar tot gemiddeld 381.110 dollar (tegen de huidige wisselkoers ongeveer eenzelfde bedrag in euro). Enkel in Italië en in Japan daalde het gemiddelde vermogen nominaal nog sterker: respectievelijk met 13.400 en 14.500 dollar.

België presteert wel heel goed als het gaat over de ongelijkheid tussen de vermogens. Met een mediaan vermogen van 267.890 dollar staat België op de tweede plaats, na Australië (273.900 dollar). De mediaan betekent dat er evenveel mensen een kleiner dan wel groter vermogen hebben.

Wereldwijd 62,5 miljoen

In België waren er eind 2021 volgens het rapport 589.000 dollarmiljonairs, 26.000 minder dan een jaar eerder. Tegen 2026 zouden er wel 826.000 zijn, voorspelt Credit Suisse.

Wereldwijd hadden eind vorig jaar 62,5 miljoen mensen een vermogen van minstens een miljoen dollar, 5,2 miljoen meer dan een jaar eerder. De Verenigde Staten tellen veruit de meeste dollarmiljonairs (24,5 miljoen), ver voor China (6,2 miljoen).

Wat 2022 betreft, verwacht Credit Suisse dat de hoge inflatie, stijgende rentevoeten en lagere vastgoedprijzen “de indrukwekkende groei van vorig jaar zouden kunnen omkeren”. Tegen 2024 zou de gemiddelde rijkdom wereldwijd wel voorbij de 100.000 dollar per volwassene moeten gaan, en in 2026 zouden er op de wereld meer dan 87 miljoen dollarmiljonairs zijn.