Goed nieuws: Tiesj Benoot na zes weken eindelijk verlost van nekbrace

Bij een controle in het ziekenhuis in Herentals kreeg Tiesj Benoot (28) vanmiddag goed nieuws. De breuk in zijn nekwervel die hij begin augustus opliep bij een crash met een personenvoertuig op hoogtestage in Livigno, herstelt goed. De harde nekbrace die zijn nek stabiel hield, mag uit. Zo’n zes weken lang droeg hij de harde brace waarmee hij zijn nek niet kon bewegen.