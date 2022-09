Prins Laurent laat zich laatdunkend uit over begrafenis Elizabeth: “Het was een schande”

Prins Laurent heeft zich in een interview met de Waalse krant La Dernière Heure erg laatdunkend uitgelaten over de gasten op de begrafenis van koningin Elizabeth. Volgens de prins waren er “veel gewone burgers die zichzelf heel serieus nemen en er alles aan deden om zichzelf te kunnen tonen”. Hij voegt eraan toe dat de koningin zulke poppenkast niet geapprecieerd zou hebben.

Koning Filip en koningin Mathilde waren maandag in Westminster Abbey aanwezig, prins Laurent zakte niet af naar Londen. Toen de prins door La Dernière Heure gevraagd werd of hij er niet bij wilde zijn, stak hij een kleine tirade af. “Er zijn zoveel gewone burgers daar, zogezegde officiëlen die zichzelf heel serieus nemen en mensen met buitensporige ambities die er alles aan deden om zich daar te kunnen tonen, dat ik verkoos me niet op te dringen”, klinkt het.

“Hoeveel mensen hebben zich wel niet opgedrongen om bij het evenement te zijn?”, gaat hij verder. “Het is hemeltergend. Ik geloof trouwens niet dat de koningin dit had geapprecieerd. Het is een schande.” De prins zegt dat hij een zekere legitimiteit had om er te zijn, meer dan sommige anderen, maar dat hij een discreet persoon is en niets wil forceren.

Bovendien is er een tweede reden waarom hij niet in Londen was, zegt prins Laurent. Voor ontmoetingen met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders moet hij toestemming vragen aan de regering. “Ik vind dat surrealistisch”, vervolgt de prins. Hetzelfde geldt voor een bezoek aan bepaalde familieleden in het buitenland, zegt hij, zoals zijn meter die in Lausanne woont.

“We zouden in een democratische staat leven, maar ik heb toestemming nodig om familieleden te bezoeken. Dat is schandalig.”