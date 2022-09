FC Kopenhagen ontslaat coach Jess Thorup na slechtste competitiestart ooit voor Deense topclub

“We hebben dit seizoen jammer genoeg niet de ontwikkeling en stabiliteit in de prestaties van het team gezien die we verwacht hadden”, zei voorzitter Allan Agerholm in een reactie. “Daarom maken we vandaag een einde aan de samenwerking met Jess Thorup.”

FC Kopenhagen begon het seizoen met liefst zes nederlagen in de eerste tien competitieduels, de slechtste competitiestart ooit voor de veertienvoudige kampioen. In de Champions League behaalden de Denen 1 op 6.

De 52-jarige Thorup was sinds november 2020 hoofdcoach van FC Kopenhagen. De Deense topclub haalde hem destijds weg bij Racing Genk. Hij leidde het team vorig seizoen naar de landstitel. FC Kopenhagen werkte zich ook voor het eerst sinds 2016 doorheen de kwalificaties naar de groepsfase van de Champions League.