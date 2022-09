Het tussentijdse rapport van SK Beveren: op zoek naar efficiëntie en automatismen

Behalve op Beerschot wisten Maderner en co. in elke match twee keer te scoren. — © BELGA

De eerste interlandbreak in de Challenger Pro League is een feit. Een uitgelezen kans om een eerste balans op te maken. SK Beveren beleefde met negen op achttien geen fantastische start, al is er ook nog geen man overboord. Een SWOT-analyse van SK Beveren na de eerste zes speeldagen.

STERKTES

SK Beveren beschikt dit seizoen over een uitgebalanceerde kern met spelers die het klappen van de zweep kennen. Jongens als Van Damme, Corryn, Bateau, Verstraete, Hoggas en Maderner hebben de voorbije jaren hun strepen verdiend in het Belgische voetbal en zorgen voor de nodige ervaring in het elftal. Daarnaast beschikt geel-blauw met Barry, Fall, Reyners, Reus en Nyeman over enkele beloftevolle jongeren die op de deur staan te kloppen.

In zes wedstrijden verloor Beveren amper één keer, op bezoek bij Beerschot. In een mum van tijd is deze ploeg uitgegroeid tot een moeilijk te kloppen elftal. En op Beerschot na wisten de Leeuwen in elke match twee keer te scoren. Tot slot zette SKB al in drie wedstrijden een scheve situatie recht, nadat het vroeg op achterstand was gekomen. Het toont de mentale weerbaarheid van dit elftal aan.

ZWAKTES

Het grootste werkpunt van Beveren? Efficiëntie. De Wase club versierde in elke wedstrijd voldoende uitgespeelde kansen om met de zege aan de haal te gaan, alleen liet de afwerking vaak te wensen over. Het positieve is echter dat er kansen worden gecreëerd. Dat was ooit anders op de Freethiel. Mocht Beveren Dieumerci Mbokani nog kunnen overtuigen om voor zijn project te kiezen, hebben ze er in het Waasland alleszins een goaltjesdief bij.

De verdediging was de voorbije jaren de achilleshiel van Beveren. Dit jaar lijkt die beter op punt te staan. Toch kon het nog maar één keer de nul houden, op bezoek bij Lommel SK. Wil de Wase club meespelen voor promotie naar de Jupiler Pro League, dan zal ze defensief nog stabieler moeten presteren.

KANSEN

Met negen op achttien beleeft het ambitieuze Beveren geen fantastische competitiestart, al is er ook nog geen man overboord. SKB staat momenteel op een gedeelde vierde plaats op amper drie punten van leider Lierse. In de eerste zes wedstrijden speelde het al drie keer gelijk. Driemaal werd in de slotfase van de match nog een zege uit handen gegeven. Vooral tegen Virton en RSCA Futures lieten ze vier dure punten liggen in de extra tijd. Als Beveren deze gelijke spelen weet om te zetten in zeges, kan het nog een leuk seizoen worden.

In vergelijking met de concurrentie was de kern pas op het einde van de transfermarkt compleet, waardoor de automatismen op het veld soms nog ontbreken. De voorbije weken was er op de vlak zeker al progressie zichtbaar, al mogen we van deze kern toch nog meer verwachten.

BEDREIGINGEN

Met 27 spelers en doelmannen beschikt T1 Wim De Decker over een ruime spelerskern. Het was de bedoeling om de kern in de slotdagen van de transfermarkt nog af te slanken, maar het verschil tussen vraag en aanbod was vaak te groot. Akkoord, concurrentie is goed om iedereen scherp te houden. Ook De Decker heeft liever te veel dan te weinig opties. Toch wordt het een uitdaging om iedereen mee te krijgen in zijn verhaal. De trainer zal de beste peoplemanager in zichzelf moeten bovenhalen om iedereen tot het einde van de competitie te motiveren. Vooral op het middenveld wordt het drummen om in de ploeg te komen.