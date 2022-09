Zizou Bergs moet met blessure opgeven tegen reekshoofd Basilashvili in Metz

De 23-jarige Peltenaar, die twee kwalificatierondes overleefde, leek op weg de 30-jarige Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 36), het vijfde reekshoofd, uit te schakelen. Hij leidde met 6-4 en 2-1 in hun eerste onderlinge duel, maar moest vervolgens opgeven met een rugblessure.

In de achtste finales speelt Basilashvili tegen de Spanjaard Jaume Munar (ATP 56) of de Fransman Arthur Rinderknech (ATP 60).

Later op de dag staat David Goffin (ATP 62) in de eerste ronde tegenover de Fransman Gilles Simon (ATP 175). Sander Gillé en Joran Vliegen komen in het dubbelspel in actie. Ze ontmoeten in de eerste ronde de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara, samen het tweede reekshoofd.