Andy Murray is al de derde grand slam-laureaat op European Open 2022 in Antwerpen

Na de al eerder aangekondigden Stan Wawrinka (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016) en Dominic Thiem (US Open 2020) wordt Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 en 2016) de derde grand slam-winnaar die dit jaar aan de European Open (16-23 oktober) deelneemt.

Het enige Belgische ATP-tornooi krijgt steeds meer internationale allure. Naast de drie voormalige grand slam-laureaten zullen ook Hubert Hurkacz (ATP 10) en Karen Khachanov (ATP 18) opdraven in de Antwerpse Lotto Arena. “Khachanov zit in bloedvorm, getuige daarvan zijn halve finale op de US Open”, aldus tornooidirecteur Dick Norman. “Dominic Thiem komt voor het eerst naar Antwerpen, maar we probeerden hem al langer op de affiche te krijgen. Diego Schwartzman speelde al drie finales bij ons, maar won nog nooit. En Hurkacz brak vorig jaar door met een halve finale op Wimbledon, waar hij onder meer Roger Federer klopte. Andy Murray heeft de European Open in 2019 al eens gewonnen, na een geweldige finale tegen Stan Wawrinka. Zo zitten we, met ook Fleix Auger-Alissime erbij, aan een sterk deelnemersveld, waarbij het heel moeilijk is om een favoriet aan te duiden. ”

En de Belgen?

De European Open mikt op ook Belgische en Nederlandse aanwezigheid. Bij zijn eerste editie in 2016 pikte het evenement in op de doorbraak van David Goffin, die ook nu ingeschreven is. Daarnaast heeft Zizou Bergs een wildcard gekregen. “Een speler die altijd voor veel spektakel zorgt”, aldus Norman. De 17-jarige Gilles-Arnaud Bailly, tweede op de wereldranglijst voor junioren en finalist op de US Open, kreeg een wildcard voor de kwalificaties. In het dubbelspel treden Sander Gillé en Joran Vliegen aan, terwijl Xavier Malisse net als vorig jaar zijn tennispensioen even onderbreekt. Vorig jaar haalde Malisse samen met zijn Zuid-Afrikaanse pupil Lloyd Harris zelfs de halve finales. De Hollandse hausse in het tennis leidde onder meer tot inschrijvingen van Botic van de Zandschuld, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven.