In ‘Luc & Bart, Een Paar Apart’ worden nieuwe verhalen en anekdotes afgewisseld met muziek. — © Frank Abbeloos

Bart Kaëll (62) en Luc Appermont (72): al meer dan veertig jaar een koppel en sinds 2018 ook een podiumduo. In hun tweede theatershow hebben ze het over hun vaders. “Heteromannen die doordrongen waren van huisje-vrouwtje-gezin. Je kan je wel inbeelden dat wij het moeilijk hebben gehad in de jaren zeventig.”