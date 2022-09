Hind Ben Abdelkader is de joker van de Belgian Cats op het WK: “We hebben geen schrik”

Hind Ben Abdelkader is het Belgische team komen versterken voor het WK basketbal voor vrouwen, dat donderdag van start gaat in Sydney. De 27-jarige shooting guard kwam weer bij de ploeg na de komst van bondscoach Valéry Demory. Ze zit goed in haar vel in de rol van joker.

“Het klopt dat ik hier een andere rol heb dan gewoonlijk”, zei de Brusselse dinsdag op de persbabbel. “Maar het verandert niet veel. Of ik nu start, of inval, ik ga er altijd voor.”

Een jaar geleden liep ze nog een zware knieblessure op. “Het was niet makkelijk, maar ik heb hard gewerkt om te kunnen terugkeren. Het afgelopen seizoen bij het Russische Nika Syktyvkar blesseer ik me opnieuw, maar ik heb de hele zomer doorgewerkt en ik ben weer honderd procent.”

Er wordt van de Belgian Cats in Australië een resultaat verwacht, maar behalve een nieuwe coach zijn er ook verschillende nieuwe speelsters. Hind Ben Abdelkader is de enige onder de nieuwkomers die al internationale ervaring heeft. “Er is druk, maar het is een positieve druk”, legde ze uit. “Als topsporter hou je daar ook van. Het motiveert ons. We hebben geen schrik. Ik voel me goed in de groep. Alles verloopt optimaal. De meisjes geven me vertrouwen en ik wil hen daar iets voor teruggeven.”

De Belgian Cats moeten nog leren samenspelen. “Ik heb nog niet vaak met Emma (Meesseman, red.) of Julie (Allemand, red.) gespeeld”, bevestigde Hind Ben Abdelkader. “We moeten nog werken aan de automatismen.”

Assistent Pierre Cornia had dat ook gezien. “Uit onze twee laatste voorbereidingsduels bleek dat we scherper moeten starten”, zei hij. “Je moet mentaal klaar zijn bij het begin van de partij. Fysiek zit het goed en tijdens de wedstrijden hebben we ons ook getoond. Maar we mogen niet gedwongen worden om te moeten reageren.”