Zaak Propere Handen uitgesteld na vraag voor bijkomend onderzoek van verschillende advocaten (maar dat was te verwachten)

De zaak tegen de 56 verdachten na Operatie Propere Handen in ons Belgische voetbal is uitgesteld nadat verschillende advocaten bijkomend onderzoek hebben gevraagd. De 56 plus één vennootschap moesten deze week normaal voor de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling komen. Dat betekende de laatste kans voor alle partijen om extra onderzoek te vragen en een (onbepaald) aantal heeft dat dus ook gedaan.

Begin dit jaar rondde het federaal parket het onderzoek af van Operatie Propere Handen. De zaak barstte in oktober 2018 los met een inval bij verschillende profclubs en waarbij talloze clubleiders, trainers, spelers, makelaars en ook scheidsrechters verhoord of gearresteerd zijn. In de eindvordering werden 56 topfiguren uit de Belgische voetbalwereld verdacht van onder meer witwassen, schriftvervalsing of matchfixing.

Uitstel was te verwachten

De zaak moest nu voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) komen, maar is dus uitgesteld. De onderzoeksrechter moet nu bekijken of en welke extra onderzoeksdaden zullen uitgevoerd worden. Het is voorlopig onduidelijk of dat ook effectief zal gebeuren en hoelang dat dan zal duren. Net zoals het onduidelijk is welke bijkomende onderzoeksdaden er precies zijn gevraagd. Voorlopig werd er dus niemand doorverwezen naar de strafrechter. Het uitstel komt overigens niet uit de lucht vallen en was te verwachten.

Dat de zaak niet voor de Raadkamer in eerste aanleg komt, maar wel meteen voor de KI, komt omdat François De Keersmaecker een van de verdachten is. De ex-voorzitter van de Belgische voetbalbond is een rechter in de Ondernemingsrechtbank in Mechelen, waardoor de zaak meteen voor het Beroepshof moet komen.

Hier nog eens de 57 verdachten:

1. Uros Jankovic

2. Thierry Steemans

3. Dragan Siljanoski

4. Goran Veljkovic

5. Lazo Liposki

6. Branko Veljkovic

7. Ugljesa Jankovic

8. Marija Bogojevska

9. Luc Anthonissen

10. Johan Timmermans

11. Olivier Somers

12. Stefaan Vanroy

13. Herman Stijlemans

14. Nedzad Tanovic

15. Philippe Collin

16. Herman Van Holsbeeck

17. Laurent Denis

18. Olivier Renard

19. Bruno Venanzi

20. Patrick Turcq

21. Luc Devroe

22. Luc Denteneer

23. Paul Van Der Schueren

24. Steven Martens

25. François De Keersmaecker

26. Melchior Roosens

27. André Opgenhaffen

28. Herbert Houben

29. Patrick Janssens

30. Filip Aerden

31. Roger Lambrecht

32. Vincent Mannaert

33. Bart Verhaeghe

34. Peter Maes

35. An Bruyndonckx

36. Erwin Lemmens

37. Ivan Leko

38. Ronny Vangeneugden

39. Yannick Ferrera

40. Glen De Boeck

41. Dirk Huyck

42. Olivier Swolfs

43. Evert Maeschalck

44. Thomas Troch

45. Walter Mortelmans

46. Bart Vertenten

47. Sébastien Delferière

48. Mogi Bayat

49. Creative and Management Group BVBA

50. Mehdi Bayat

51. Michel Louwagie

52. Dirk Degraen

53. Herman Nijs

54. Pierre-Yves Hendrickx

55. Christian N’Sengi-Biembe

56. Johan ‘Jo’ Van Biesbroeck

57. Matthias Leterme