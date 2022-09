Dan toch verzoening tussen Sylvester Stallone en zijn ex-vrouw?

Acteur Sylvester Stallone (76) heeft amper enkele weken na de aankondiging van hun scheiding een foto op Instagram gezet waarop hij samen met zijn voormalige echtgenote hand in hand loopt.

Opmerkelijk is dat bij de afbeelding ook het woord ‘wonderful’, ofwel ‘geweldig’ staat.

Jennifer Flavin vroeg in augustus de scheiding aan na een huwelijk van een kwarteeuw. Ze zou het beu zijn dat haar man voortdurend geld zou verkwisten. Een discussie over de aankoop van een nieuwe hond zou de reden geweest zijn om uiteindelijk de scheiding aan te vragen. Stallone, die ruim 20 jaar ouder is dan Flavin, kreeg met haar drie dochters: Sophia, Sistine en Scarlet.

In de week dat de scheiding werd aangekondigd plaatste de acteur een tatoeage van een hond over die van zijn vrouw. Of de twee daadwerkelijk hun scheiding van tafel vegen, willen ze voorlopig niet zeggen.