Verdachte (23) opgepakt voor drievoudige moord in Kessel-Lo

De onderzoeksrechter heeft een 23-jarige man aangehouden in het kader van het onderzoek naar de drievoudige moord in Kessel-Lo begin juni. Er zouden een aantal elementen naar voren gekomen zijn die wijzen op de betrokkenheid van de verdachte, dat meldt het parket. Hijzelf ontkent de feiten.

Op donderdag werd een 23-jarige man uit Leuven gearresteerd in het kader van een drievoudige moord in Kessel-Lo. Daar werden op 11 juni drie lichamen gevonden in een woning: de 54-jarige bewoonster van de woning, haar 23-jarige zoon, en een 47-jarige familievriend. De drie slachtoffers hadden grote hoeveelheden messteken toegediend gekregen. Een familiedrama werd uitgesloten omdat er ook afweerletsels gevonden werden.

Volgens het parket zijn er uit “doorgedreven onderzoek van de federale gerechtelijke politie een aantal elementen naar voren gekomen die wijzen op de betrokkenheid van de verdachte bij de drievoudige moord.” De man werd gearresteerd en een bijkomende huiszoeking werd verricht. Eerder vond er in de woning al een huiszoeking plaats.

De verdachte is afkomstig uit Leuven en behoort tot de kennissenkring van de zoon die in juni samen met zijn moeder en een familievriend vermoord werd. De verdachte ontkent iets met de feiten te maken te hebben, meldt het parket. De onderzoeksrechter heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van moord. (sgg)