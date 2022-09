Ronaldo de Assis Moreira, beter bekend als Ronaldinho Gaucho, is in België. Het Braziliaanse voetbalicoon - 42 ondertussen - geeft op Sclessin een persconferentie naar aanleiding van de Circus Cup, een galamatch tussen AA Gent en Standard. Die gaat op 21 september door in de Ghelamco Arena. Ronaldinho zal 20 minuten meespelen met beide ploegen.