Punch Powertrain bouwt productie-eenheid in historische Fiat-fabriek in Turijn

Punch Powertrain, Belgisch fabrikant van aandrijfsystemen, gaat in de historische Fiat-fabriek in bij Turijn samen met autofabrikant Stellantis een nieuwe productie-eenheid opzetten voor versnellingsbakken voor hybride wagens. Die productie zou in de tweede helft van 2024 moeten starten.

Stellantis werd vorig jaar opgericht als fusiebedrijf van PSA en Fiat-Chrysler. De moedermaatschappij van Peugeot en Citroën had in het verleden al een joint venture opgericht met Punch Powertrain om de elektrificatie van zijn wagenpark te versnellen. In de PSA-fabriek in Metz worden al versnellingsbakken voor hybride modellen geproduceerd. De nieuwe productie-eenheid in de buurt van Turijn zal de bestaande capaciteit uitbreiden en moet alle fabrieken van de autogroep in Europa bevoorraden, aldus Stellantis-topman Carlos Tavares dinsdag.

Financiële details over de investering werden niet bekendgemaakt.

In Mirafiori komt vanaf volgend jaar ook de grootste recyclage-eenheid van de groep. Daar zullen tweedehandswagens kunnen worden ontmanteld of hersteld voor herverkoop, of onderdelen worden hergebruikt. Deze fabriek heeft een wereldwijd bereik, aldus Stellantis. Tegen 2030 mikt de groep op een omzet van meer dan 2 miljard euro per jaar uit de circulaire economie.

In de historische Fiat-fabriek van Mirafiori worden momenteel de elektrische Fiat 500 en de SUV Levante van Maserati gebouwd, die laatste ook in een hybride versie. In de toekomst zouden ook de modellen Ghibli en Quattroporte van Maserati er worden geproduceerd.

“De aankondigingen vandaag onderstrepen ons engagement tegenover Italië en het feit dat we verantwoordelijke beslissingen kunnen nemen om te anticiperen op de wereldwijde veranderingen onze industrie”, aldus Tavares.

Stellantis heeft ook nog twee fabrieken in het zuiden van Italië.