Lanakenaar (21) riskeert twee jaar cel voor knokpartij aan Versuz: “Meerdere operaties om tanden weer op elkaar te zetten”

Een 21-jarige Lanakenaar hangt twee jaar cel boven het hoofd nadat hij een twintiger uit Geetbets zwaar toetakelde op de parking van discotheek Versuz in Hasselt. De verdachte was buitengesmeten na een woordenwisseling en koelde zijn woede op een willekeurig slachtoffer.

De knokpartij dateert van 22 maart 2019. “Wat een leuke avond voor mijn cliënt moest zijn, is uitgedraaid op iets helemaal anders”, vertelde advocaat David Thoeng. “Het slachtoffer hield er een kaakbreuk en hersenschudding aan over.” De jongeman keerde met een vriend huiswaarts en kreeg het op de parking aan de stok met de verdachte en een kompaan, eveneens uit Lanaken. “Eerder op de avond had de betichte ruzie gekregen met de security en moest de discotheek verlaten. Daar had mijn cliënt totaal niets mee te maken”, aldus Thoeng. Zonder reden keerde het Lanakense duo zich tegen de slachtoffers. Nadat ze verbaal de confrontatie zochten, kwam het tot een vechtpartij aan de wagen van het slachtoffer. De jongeman moest vuistslagen en trappen incasseren. Ook de wagen liep averij op. Het slachtoffer onderging intussen al meerdere operaties om zijn tanden terug correct op elkaar te krijgen. Thoeng vroeg voor hem 13.613 euro schadevergoeding.

Zonden van Israël

Voor de procureur vielen de beklaagden zonder enige aanleiding de twee gedupeerden aan. “Er was geen enkele provocatie. Dat stellen ook een objectieve getuige en de portier van de Versuz. Ze spreken de verklaring van de verdachte diametraal tegen. Volgens hem staarden de slachtoffers hem aan en stapten ze vervolgens uit hun wagen.” De 21-jarige spilfiguur was dronken en had cannabis plus duizend euro cash op zak. Voor dat drugsbezit kreeg hij eerder al een boete. Voor de Lanakenaar die het voortouw nam, had de procureur twee jaar cel en 1.600 euro boete in petto. Tegen zijn kompaan is bij verstek zes maanden cel en 800 euro boete gevorderd. Advocaat Abdel Belkhouribchia hekelde het beeld dat van de hoofdverdachte werd opgehangen. “Ik durf te betwijfelen dat hij verantwoordelijk is voor alle zonden van Israël. Het beeld dat men van hem ophangt, stemt totaal niet overeen. Bovendien dateren de feiten al van 3,5 jaar geleden. Het achtervolgt hem al zo lang, dat dit al een straf op zich is.” De raadsman vroeg om de jonge Lanakenaar een straf met uitstel op te leggen, gekoppeld aan de voorwaarde dat hij een cursus agressiebeheersing volgt. Vonnis op 18 oktober.