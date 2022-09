Agressieve man bedreigt vriendin met dood en vernielt inboedel: 30 maanden cel

“Die man valt niet te stoppen”, zo concludeerde Mark Huygen, raadsman van het slachtoffer, tijdens de zitting voor de Tongerse rechtbank, begin deze maand. De eerste feiten dateren van 25 juli 2021, toen de man in een jaloerse bui heel het appartement van zijn vriendin in Wellen vernielde. Toen had hij het over ‘kortsluiting in zijn hoofd’, maar eenmalig zou dat niet zijn. Zo sloeg hij op 3 oktober 2021 in het midden van de nacht de keukendeuren stuk. De man kreeg een contactverbod opgelegd, maar hij weigerde om de papieren te ondertekenen.

Tot 5 keer toe beukte hij de voordeur van het appartement van zijn inmiddels ex-vriendin in om als een wilde tekeer te gaan. “De ravage was telkens enorm. Je krijgt nog beter dieven op bezoek”, zo stelde Huygen. “Hij kwam als een tornado binnen en hij gooide alles stuk. Van vazen tot de televisie. Hij besmeurde het bed met olie, smeet fruit stuk tegen de muur,… Het was echt om te huilen.”

Dreigberichten

Toch bleef het niet enkel met het vernielen van de inboedel van de vrouw, maar volgens de procureur kreeg ze ook regelmatig klappen. Zo raakte ze eerst gewond aan de elleboog tijdens een discussie en kreeg ze op 16 januari van dit jaar nog een slag in het gezicht toen ze aan het wachten was op de bus. “Nog eens een maand later sloot de vrouw zich op in haar auto tijdens de zoveelste ruzie, uit angst om geslagen te worden”, zo stelde de aanklager. “Hij stak haar banden plat en vernielde haar meubels. We hebben de bemiddeling toen stopgezet en zijn overgegaan tot een dagvaarding.”

Maar ook dat hield de man niet tegen. “Deze zomer heeft mijn cliënte een hele reeks berichten ontvangen, zoals ‘ge zijt een smerig wijf’, ‘ik vermoord u als ik de kans krijg’, ‘ik zal u martelen, vuile hoer’ en ‘morgen worden de messen geslepen’. Het is werkelijk hallucinant.”, aldus meester Huygen. De vrouw krijgt voor alle leed een schadevergoeding van 11.557 euro.

Ook de eigenaar van het huurappartement waar de man tekeerging, krijgt een bedrag van 1.950 euro voor de beschadigingen aan de deuren die hij intrapte.

30 maanden cel

“We hebben alle mogelijkheden geprobeerd om hem te stoppen. Nu rest mij enkel nog een effectieve gevangenisstraf, al betwijfel ik of dat een oplossing gaat bieden”, zo sprak de procureur. De Tongerse rechter veroordeelde de dertiger tot 30 maanden cel en een geldboete van 1.600 euro. Zelf kwam de man niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak.