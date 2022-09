Ook Italië is op de sukkel met blessures in aanloop naar Nations League

Pellegrini (AS Roma) sukkelt met een dijblessure, Politano (Napoli) heeft last van de enkel. Hun forfait komt daags na dat van PSG-middenvelder Marco Verratti (kuit).

Bondscoach Roberto Mancini riep als vervangers Davide Frattesi (Sassuolo), Manolo Gabbiadini (Sampdoria) en Salvatore Esposito (SPAL) op.

Italië staat met 5 op 12 derde in groep 3 van de A-divisie. Hongarije is de verrassende leider met 7 punten voor Duitsland (6 punten). Engeland (2 punten) sluit de rij. De Squadra Azzurra speelt vrijdag in Milaan gastheer voor Engeland en trekt drie dagen later naar Boedapest voor een duel met Hongarije.