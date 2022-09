Genkenaar riskeert 20 maanden cel voor in brand steken van auto op oprit

De ex van het slachtoffer riskeert een celstraf van 40 maanden als vermoedelijke opdrachtgever. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Een Genkenaar (33) riskeert 20 maanden cel voor brandstichting. Volgens de procureur stak hij in opdracht van zijn nonkel de auto van diens ex in brand op haar oprit. De man ontkent met klem.

Op 7 april 2019 kreeg de brandweer omstreeks 4.20 uur ’s nachts een melding van een brandend voertuig op de oprit van een woning in Genk. Al snel wezen de vaststellingen op opzettelijke brandstichting. “We vonden een aansteker, sigarettenpeuken, brandversnellers en voetsporen. Een buurman hoorde een knal en zagen twee mannen wegvluchten”, aldus de procureur. De vrouw die in de woning woonde, wees meteen in de richting van haar ex-man die haar wel vaker zou bedreigd hebben na de scheiding.

Omdat al snel uitwees dat de ex van de vrouw in Turkije verbleef, gingen de speurders op zoek naar de twee mannen waaraan hij vermoedelijk de opdracht gaf om de brand te stichten. Uit telefonieonderzoek bleek dat een van zijn neven, een 33-jarige Genkenaar, onder de mast gecapteerd werd op het moment van de brand. “Opmerkelijk was ook dat hij de dag nadien naar Turkije belde en met zijn nonkel sprak”, aldus de aanklager. Tijdens het onderzoek werd DNA teruggevonden van een tweede verdachte, maar die werd niet geïdentificeerd.

Vrijspraak

De dertiger ontkent met klem zijn betrokkenheid. “Ik word beschuldigd van feiten die ik niet gepleegd heb”, zo sprak de man dinsdag voor de Tongerse rechter. “Ik zal daar toevallig gepasseerd zijn omdat ik die nacht laat op stap ben geweest.” De procureur is echter wel overtuigd van zijn schuld en vraagt voor hem een celstraf van 20 maanden. De ex-man van het slachtoffer riskeert 40 maanden voor zijn vermoedelijke rol als opdrachtgever.

De verzekeringsmaatschappij keerde 15.600 euro uit voor de vernielde auto. Dit bedrag vragen ze terug. De raadsman van het slachtoffer vraagt 2.000 euro morele schadevergoeding. “Haar ex-man stuurde haar zelfs een bericht dat hij niet haar auto, maar haar zou verbranden. Het is dus allemaal niet zo toevallig als men laat uitschijnen. Die brand kon overslaan op de woning en dan hadden er slachtoffers of zelfs doden kunnen vallen. De dakgoot was zelfs al gesmolten. Mijn cliënte leeft ondertussen samen met haar zoontje in angst”, zo klonk het

De advocaat van de dertiger uit Genk vraagt de vrijspraak. “Er zijn enkel de gegevens van de zendmast en er is sprake van twijfel. Hij was in de buurt, maar niet op de plaats delict.”

Vonnis volgt op 18 oktober.