Deze grote namen (met zes Belgen) komen naar ons land voor de Belgian Darts Open in Wieze

Komend weekend ligt het kloppend hart van de dartswereld in ons land. In de Oktoberhallen van Wieze wordt van vrijdag tot zondag gestreden om de Belgian Darts Open.

Het is uitkijken naar liefst zes Belgen, waarvan er drie zich donderdag nog moeten plaatsen. Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker zijn wel al zeker van de partij, net als een heleboel toppers. De top zestien van de ranking in de European Tour stromen pas zaterdag in tijdens de tweede ronde, waaronder Van den Bergh.

Er kunnen zich ook nog drie Belgen plaatsen in de zogenaamde ‘Host Nation Qualifiers’. Daarbij zijn er normaal twee startplaatsen te verdienen, maar dat is er nu eentje extra door de afzegging van nummer één van de wereld Gerwyn Price. Van de top tien in het darts ontbreken verder enkel ook nog James Wade (niet geplaatst) en Gary Anderson (neemt niet deel aan European Tour).

Top zestien:

Luke Humphries

Michael van Gerwen

Michael Smith

Rob Cross

Damon Heta

Nathan Aspinall

Ryan Searle

Peter Wright

Dirk van Duijvenbode

Joe Cullen

Danny Noppert

Jonny Clayton

Dimitri Van den Bergh

José de Sousa

Dave Chisnall

Martin Schindler

Hoogst geplaatste Belgen:

Kim Huybrechts

Mike De Decker

Belgische kwalificatiespelers:

donderdag te bepalen na kwalificatie

Kwalificatiespelers:

Jeff Smith

Danny Baggish

Boris Krcmar

Niels Zonneveld

Ross Smith

Rusty-Jake Rodriguez

Vincent van der Voort

Adrian Lewis

Simon Whitlock

Gabriel Clemens

Keane Barry

Bradley Brooks

Alan Soutar

Andrew Gilding

Mervyn King

Steve Beaton

Kevin Doets

Steve West

Ryan Meikle

Chris Dobey

Jamie Hughes

Madars Razma

Cameron Menzies

Gian van Veen

Jelle Klaasen

Dennis Nilsson

Karel Sedláček