Moeder van Xander De Rycke (34) is overleden: “De laatste jaren heb je uw best gedaan om een paar fouten te corrigeren”

De moeder van Xander De Rycke (34) is overleden. Dat maakt de comedian zelf bekend op sociale media met een afscheidspost. Dat de relatie met zijn moeder niet altijd gemakkelijk was, vertelde hij eerder al in zijn boeken en shows. “De laatste jaren heb je uw best gedaan om een paar van uw fouten te corrigeren. Maar jammer genoeg ging uw lichaam daar niet in mee.”

“Dag ma”, begint De Rycke zijn bericht. “Het laatste wat je tegen mij gezegd hebt, is dat ik moet braaf zijn. Dat was uw manier om te zeggen ‘gedraag u’. Mijn antwoord blijft wat het altijd was. Ik zal mijn best doen. Ik heb dat in het achterhoofd gehouden toen ik dit tekstje schreef.”

De comedian schreef al twee boeken over zijn moeilijke jeugdjaren. Op zijn achttiende verliet hij het huis en sprak hij elf jaar lang niet met zijn moeder, die op dat moment met alcoholisme kampte. Pas de jongste jaren kregen ze voorzichtig terug contact, nadat De Rycke te horen kreeg dat zijn mama een hersenbloeding kreeg. “We hadden geen gemakkelijke relatie, je had geen gemakkelijk leven en je was zoals velen zullen bevestigen geen gemakkelijke. Ik heb de afgelopen weken veel nagedacht over ons verhaal”, schrijft hij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het is waar. Het leven heeft u vaak slechte kaarten gedeeld, maar je hebt er ook zelf een paar bijgenomen. De laatste jaren heb je uw best gedaan om een paar van uw fouten te corrigeren. Maar jammer genoeg voor u ging uw lichaam daar niet in mee, en was uw tijd beperkter dan verwacht. En nu zijn we aangekomen bij het einde van uw verhaal. Dat is er eentje van veel emoties.”

“Ik ben kwaad. Kwaad dat je niet beter zorg voor uw eigen droeg, kwaad dat je u eigen altijd sterker voordeed dan je was. Die koppigheid heb ik duidelijk van u. Ik ben triest. Triest voor wat had kunnen zijn. Voor wat had moeten zijn. En ik ben blij. Blij dat je niet lang hebt moeten lijden. Blij dat je geen pijn meer hebt.”

Afsluiten doet hij met: “Ik hoop dat je uw rust gevonden hebt. En dat je een bovenbuur hebt die minder met de deur slaat. Dag ma.”