Eddy Planckaert verloor 18 kilo in 3 maanden tijd. Wat vindt een diëtist van zijn dieet?

Eddy Planckaert (63) verloor achttien kilo in drie maanden door alleen zijn eetgewoonten aan te passen. Indrukwekkende cijfers met dank aan radijzen, gele paprika’s en tomaten bij het ontbijt. “Ik heb mij nog nooit zo goed gevoeld en ik wil mijn eetgewoonten voor altijd aanpassen”, aldus de ex-wielrenner. Is dat een goed idee? En is het haalbaar? Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA, legt uit.