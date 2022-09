Stijging van ruim 50 procent in aantal besmettingen in secundair onderwijs

In het secundair onderwijs is in de eerste twee weken van september een stijging van ruim vijftig procent van het aantal coronabesmettingen opgetekend. Dat blijkt dinsdag uit het tweewekelijks rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE). In de algemene en werkende bevolking blijft het aantal coronabesmettingen in die periode dalen, al is er wel een daling in de vertraging op te merken.

Het nieuwste rapport bespreekt de periode van 30 augustus tot en met 12 september. Aan de hand van de incidenties, het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op twee weken tijd, worden verschillende economische sectoren met elkaar vergeleken.

In het secundair onderwijs lag de incidentie in de gemeten periode op 211. In de vorige periode, die van 16 tot en met 29 augustus liep, lag die op 134. Er is dus een stijging van 57 procent opgetekend. “Er is een knik op te merken”, zegt professor Godderis. “We bekijken of de stijging zich de komende weken voortzet, maar op dit moment is dit enkel een aandachtspunt voor ons als onderzoekers om verder op te volgen.”

Uit het rapport blijkt voorts dat de zorg- en de sociale sector zoals steeds met het hoogste aantal besmettingen kampen. In de zorgsector gaat de incidentie naar beneden, van 284 in de vorige periode tot 240 in het huidig rapport. De sociale sector kent een lichte toename in besmettingen: de incidentie gaat van 209 naar 240.