Roularta voegt Nederlandse activiteiten samen

Roularta kreeg in april 2021 Roularta Media Nederland volledig in handen, toen het de Franse uitgeverij Bayard Presse uitkocht. In maart 2022 nam het vervolgens New Skool Media over. Die beide bedrijven zullen dus worden geïntegreerd, normaal vanaf begin november.

Door de integratie sneuvelen er ook enkele banen. In het persbericht is sprake van “een beperkt aantal arbeidsplaatsen, grotendeels binnen enkele centrale afdelingen”. “Het gaat om een drietal werknemers die boventallig worden”, verduidelijkt Erwin van Luit, co-CEO van Roularta Media Nederland.

Logische overname

Roularta geeft in Nederland meer dan twintig magazines uit, zoals Plus Magazine, Landleven, EW (voorheen Elsevier Weekblad), Beleggersbelangen, Seasons en Fiets.

“De integratie van beide ondernemingen is een logische stap na de overname”, zeggen van Luit en CEO Dirk Oeyen in het persbericht. “Door de krachten van beide organisaties te bundelen ontstaat een krachtig, modern, slagvaardig en zeer winstgevend uitgeefbedrijf. Daarnaast biedt de samenwerking met Roularta Media Groep in België, en de investeringsbereidheid in digitalisering die zij aan de dag leggen, enorme kansen.”