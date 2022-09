Belgische langetermijnrente op hoogste niveau in meer dan acht jaar

De Belgische rente op tien jaar blijft stijgen en nadert dinsdag met 2,475 procent stilaan de 2,5 procent, meteen het hoogste peil sinds eind 2013 - begin 2014. Alle landen in Europa zien hun rente stijgen, omdat beleggers verwachten dat de ECB verder zal ingrijpen om de hoge inflatie te bekampen. De centrale bank van Zweden verhoogde dinsdag haar rentetarief in één klap met 1 procentpunt.

Een hogere rente is slecht nieuws voor de staatskas, die meer zal moeten betalen als ze geld ophaalt op de internationale markten. En ook woonkredieten worden duurder, omdat die gelinkt zijn aan de OLO (lineaire obligaties, red.).

Midden juni stond de Belgische rente ook al eens op bijna 2,5 procent, al bleef ze wel onder het niveau van dinsdag. In de zomer kwam er dan een dip, volgens analisten omdat steeds meer rekening gehouden werd met een mogelijke recessie waarbij de centrale banken minder agressief zouden optreden.

Die recessievrees bestaat nog altijd, maar tegelijk wijst alles op een stevig ingrijpen van de centrale banken. Morgen/woensdag komt de Federal Reserve bijeen en analisten verwachten een rentestijging met minstens 75 basispunten.

Minder goed nieuws voor huizenkopers

De stijging van de rentes gaat erg snel en is minder goed nieuws voor de schatkist en voor huizenkopers. Spaarders zouden dan weer wel moeten profiteren. Pas in maart van dit jaar werd voor de Belgische tienjaarsrente de kaap van 1 procent overschreden. Eind 2020 was de rente zelfs enige tijd negatief, met een absoluut dieptepunt van -0,440 procent in november van dat jaar.

Ook de Duitse langetermijnrente, die geldt als de referentie op de markt, is dit jaar al flink gestegen. Dinsdagmiddag staat ze op 1,886 procent, een stijging met 8,7 basispunten.