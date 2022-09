Dit zijn onze weekendtips: ravotten rond de Wijers of genieten van een restaurant op wieltjes

Terwijl Alden Biesen gehuld is in een bloemenpracht, wordt verder in Haspengouw volop geoogst en gevierd en is het in Lommel dansen geblazen. Ook dit weekend is er voor elk wat wils in onze provincie.

Fruitig Haspengouw

Naar jaarlijkse traditie vindt op zondag 25 september de Fruitmarkt in Sint-Truiden plaats. Je proeft er van de lekkerste streekproducten of kuiert gezellig langs de kraampjes van de streekproductenmarkt. Er is een optreden van The Jameson Brothers en kinderanimatie. Ook maakt de Pipo-trein, samen met een gids, rondritjes door de stad.

Op 25/9 vanaf 13 tot 17 uur op de Groenmarkt in Sint-Truiden. Info: www.visitsinttruiden.be/aanbod/fruitmarkt

© Visit Sint-Truiden

Gravelbiken in het Nationaal Park

Gravelbikers kunnen zich op 24 september uitleven in het Nationaal Park in en rond Maasmechelen. Dit uniek gebied heeft alles in huis voor een toffe graveltocht door de natuur. Je passeert er door Zutendaal, langs de terrils van Waterschei en de zanderige Duinengordel rond Oudsbergen. Je kan tijdens de Nationaal Park Gravel kiezen voor routes van 60, 95 en 125 kilometer.

Op 24/9 vanaf 7.30 uur aan Decathlon, Kolenmijn Limburg-Maaslaan 3 in Maasmechelen. Info: www.nationaalparkgravel.be

© Golazo Sports

Dag van de Wijers

In hartje Limburg ligt een uniek natuurgebied met meer dan duizend vijvers: De Wijers. Het is de thuishaven van zeldzame planten en dieren en combineert natuur met erfgoedsites. Op 25 september vindt de Dag van de Wijers plaats en kan je op tal van plaatsen in Zonhoven, Genk, Heudsen-Zolder, Houthalen-Helchteren, Diepenbeek en Hasselt activiteiten voor jong en oud beleven.

Op 25/9 in De Wijers. Alle activiteiten, plaatsen en uren vind je op www.dagvandewijers.be

© Razzi

Appelen- en perenpluk

Lekker, zo’n sappige peer of appel van bij ons. Zondag 25 september kan je ze zelf gaan plukken in de acht hectare hoogstamboomgaard in Winterbeek in Hoeselt. Je vindt er de late soorten zoals de wintereinette, keulemans en peer williams. Natuurpunt vraagt 5 euro voor een emmer fruit van ongeveer 8 kilogram. Dat geld wordt gebruikt om het natuurgebied verder te ontwikkelen. Breng best zelf een laddertje, emmers en een plukstok mee.

Op 25/9 van 9.30 tot 12 uur in Hombroekstraat 25 in Hoeselt. Info: www.natuurpunt.be/agenda/appel-en-perenpluk-winterbeek-hoeselt-55609

© Natuurpunt Hoeselt

Fruit- en Oogstfeesten

Van het voorjaar tot in de herfst is het een gezellige drukte in de fruitstreek, met in september de fruitpluk. Eind september wordt in Heers de oogst gevierd tijdens de Fruit- en Oogstfeesten. Je kan er proeven van lokale lekkernijen zoals fruittaart, fruithapjes, appelbeignets, streetfood, een streekbiertje of glas wijn. Ondertussen is er live muziek, zijn er tal van demonstraties van oude ambachten en kan je floristen aan het werk zien. Ook de kleinsten kunnen zich uitleven.

Op 25/9 van 13 tot 18 uur in de Batsheersstraat 1 in Heers. Info: www.heers.be/toerisme

© Toerisme Heers

Fleuramour in Bilzen

Romantische rozen, gracieuze lelies en honderden andere bloemsoorten veroveren Alden Biesen in Bilzen komend weekend. Op Fleuramour weet je niet waar eerst kijken. Straffe bloemenkunstenaars van over de hele wereld toveren het domein om tot een zee van bloemen. Daarnaast is er de Floral Show met modellen in bloemenoutfits, workshops en een pop-upmarkt waar je allerlei moois en lekkers koopt.

Van 23 t.e.m. 26/9 in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info: www.fleuramour.be

© Fleur Amour - Blush Photography

Proef Haspengouw

Proef dit weekend in Kortessem al het lekkers dat Haspengouw te bieden heeft. De lokale harmonie trapt het feest op gang. Verder kan je er, samen met Cortus de fruitreus van Haspengouw, genieten van lokale streekproducten, lekkere cocktails, ijsjes, honing, Haspengouwse hapjes en ander lekkers.

Op 25/9 vanaf 11 uur in de Leopold III-straat in Kortessem. Info: www.kortessem.be/events/detail/1129/proef-haspengouw

© Gemeente Kortessem

Fan van de hardere muziekstijlen?

Flashback Festival strijkt op 24 september neer in het Kristalpark in Lommel. Het festival is groter dan ooit, met maar liefst drie podia gewijd aan de hardere stijlen. De organisatie nodigt meer dan dertig artiesten uit uit de jump & tek, hardstyle en hardcore, zoals Psyko Punkz, Zany, Endymion en anderen.

Op 24/9 vanaf 13 uur, Kristalpark, Balendijk in Lommel. Info: www.flashbackfestival.bassevents.be

© Flash Back Festival

Restaurant op wieltjes

Chef on Wheels staat garant voor gezellige eet- en drankstandjes, met centraal zitbanken en tafels, sfeerverlichting en een leuk muziekje op de achtergrond. Op 24 en 25 september houdt het foodtruckfestival halt in Heusden-Zolder. Behalve heel wat verschillende foodtrucks brengt de organisatie op zaterdag Duo Danny Kerkhofs en op zondag Joris Vos en Joris Goyvaerts met Just Three mee. Clown Michaël zorgt beide dagen voor straatanimatie en een kindershow.

Op 24/9 vanaf 14 uur en op 25/9 vanaf 12 uur in Domien Bovy, Galgeneinde 22 in Heusden-Zolder. Info: www.chefsonwheels.be

© Chefs on Wheels

Samen voor Hoop

Samen lachen, zingen, wandelen, eten en drinken. Samen de krachten bundelen tegen kanker. Daar staat het evenement Samen voor Hoop voor. Gedurende 24 uur zal er in het Sportpark in Tessenderlo een evenement plaatsvinden dat in het teken staat van ‘samenzijn’. Teams kunnen zich inschrijven om 24 uur te wandelen of te lopen. Elk teamlid betaalt daarvoor 10 euro. De opbrengst wordt geschonken aan de kankerprojecten van Johan Swinnen, professor aan de KU Leuven. Je kan de deelnemers ook komen aanmoedigen en zo je steentje bijdragen.

Op 24/9 vanaf 16 uur tot 25/9 16 uur in het Sportpark, Sportlaan in Tessenderlo. Info: www.samenvoorhoop.be

© Samen voor Hoop

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zondag 25 september

Cultuurwandeling

Een gids neemt je mee en vertelt over de geschiedenis van de vierkantshoeves, kerken, pastorijen, de kunstschatten, mooie natuur en verrassende architectuur.

Darisstraat 6 in Heers.

Om 14 uur

Basistarief: 7 euro

Zondag 25 september

Boomkikkersafari

Kom boomkikkers spotten in hun natuurlijke biotoop aan de Dauteweyers.

Sint-Servatiusstraat in Diepenbeek.

Om 16 uur

Basistarief: gratis

Zondag 25 september

Paddenstoelenwandeling

Trek met een gids op zoek naar zwammen in alle maten, kleuren en vormen.

Beukenboomstraat 5 in Lummen.

Om 16 uur

Oorlogswandeling

Trek door natuurgebied Tiendeberg en ontdek wat het gebied betekende tijdens de twee wereldoorlogen.

Avergat in Riemst.

Om 14 uur

CONCERT

Zaterdag 24 september

FESTIFIFTY Band

Stijn Meuris, Axelle Red, Dana Winner, Sarah Pepels (Portland), Salim Seghers, De Held, Lesley Troquet, Piet De Pessemier, Jan Bas, Gianni Marzo (Isbells), Mario Goossens (Triggerfinger) en Patrick Cuyvers brengen een ode aan de releases uit 1972: van Bowie tot Neil Young, Boudewijn de Groot en anderen.

CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Om 20 uur

Basistarief: 30 euro

Zaterdag 24 september

Mich Walschaerts & Alano Gruarin

Cabaret en funky muziek: een vreemde combinatie, zeg je? Niet als Mich Walschaerts van Kommil Foo en de vleesgeworden funk-hengst Alano Gruarin het podium delen.

CC Maasmechelen, Koninginnelaan 42 in Maasmechelen.

Basistarief: 22 euro

Zaterdag 24 september

Les Guitares Magiques

Het trio van Les Guitares Magiques wordt voor deze avond een XL-versie met extra muzikanten die zullen instaan als begeleidingsband bij Guido Belcanto.

The Celtic Art Gallery, Genebosstraat 4 in Ham.

Van 20 tot 22 uur

Basistarief: 18 euro

Zaterdag 24 september

Big Cash Beats

De Bogaard trapt het concertseizoen af met een stevige schop uit de Truiense klei. Big Cash Beats is een stomende live hommage aan The Man in Black: Johnny Cash.

De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden.

Om 20.15 uur

Basistarief: 17 euro

Zaterdag 24 september

Legends of Rock Tribute Festival XL

De internationale Legends of Rock Tribute Tour komt zaterdag naar het buitenterrein bij de Gemeentelijke Sporthal As met een stevige line-up. Onder meer tribute bands zoals AC/DC door High Voltage (BE/NL), Guns N’ Roses door Slash N’ Roses (NL/BE) en Foo Fighters door Monkey Wrench (NL) sieren de affiche.

Gemeentelijke Sporthal As, Schuttenbergstraat 2 in As.

Vanaf 12.15 uur, de deuren openen om 11.30 uur

Basistarief: 25 euro, ook via www.FNACtickets.be

VARIA

Zaterdag 24 september

De Hut in openlucht

Onder een stralende zon en heldere hemel wordt er gedanst waar nog nooit eerder gedanst werd op beats van onder andere DTM Funk, Ava Eva, etc.

Oud Containerpark, Eikaart 4 in Bilzen.

Vanaf 15 uur

Basistarief: 10 euro

Zaterdag 24 en zondag 25 september

Blokjesfestival

Deens Blokjes-festival met 35 m² aan kermisattracties, een vrije val-toren van 3 meter, een reuzenrad van 1,30 meter in de inkomhal en veel meer.

Cor Koersel, Klarinetstraat 26 in Beringen.

Van 10 tot 17 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 25 september

Tweedehandsbeurs

Tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen. Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij, enzovoort.

Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in Genk.

Van 10 tot 15 uur

Basistarief: 10 euro

Zondag 25 september

Boekenmarkt

De laatste zondag van de maand verandert de Markt in Bilzen in een boekenmarkt met honderden meters boeken, strips, cd’s etc.

Markt in Bilzen.

Van 12 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zondag 25 september

Familiefeest

Het orgelpunt van de Parkfeesten is zoals altijd de grote Familiedag, met veel attracties, springkastelen en workshops.

Kasteelpark Ter Motten, Europalaan 25 in Dilsen.

Van 13 tot 18 uur

Basistarief: gratis