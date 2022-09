Het tweede WK van de Belgian Cats: wat staat er op het spel? Emma Meesseman: “België heeft een naam nu. Nu kennen de grote landen ons wél”

De groepsfoto met enkele aanvoersters op Bondi Beach, het beroemdste strand van Sydney, is achter de rug. De ontgoocheling van de nipt verloren halve finale in de WNBA, met Chicago Sky, zindert nog wel wat na. Meesseman: “De manier waarop we eruit zijn gegaan, dat was ontgoochelend: ik weet nog altijd niet hoe we konden verliezen. Ook al had ik met Washington (haar vorige WNBA-ploeg) meer het gevoel: we zijn favoriet en we gaan kampioen spelen. In Chicago stonden we wel lang eerste maar had ik nooit het gevoel van: oké, dit is prachtig basketbal. We konden beter, maar het kwam er niet altijd uit.”

“België heeft al een naam”

Over naar het WK. De jetlag is verteerd. “Ik voel wel dat ik een WNBA-seizoen gespeeld heb – en 5 matchen in 6 dagen op dit WK, ik weet niet wie dit heeft bedacht maar niet iemand die zelf gespeeld heeft (lachje). Maar ik voel me wel klaar voor dit WK, ook al was de voorbereiding voor mij misschien wat te kort.”

In de nacht van woensdag op donderdag Belgische tijd is het zover. Dan beginnen Meesseman en co aan hun tweede WK. Wat staat er op het spel? Op hun eerste WK eindigden de Cats als vierde, een knalprestatie in het verlengde van hun EK-brons. Tussen Tenerife toen en Sydney nu ligt wel een wereld van verschil. Er staat immers een vernieuwde, jongere ploeg, en geen jaar geleden werd ook afscheid genomen van bondscoach Philip Mestdagh en kwam de Fransman Valéry Demory aan het roer. Meesseman: “Je kunt die twee WK’s niet vergelijken. De allereerste keer waren we underdog, het was makkelijker om daarmee om te gaan. Wie er nu is bijgekomen en voor een eerste WK staat, heeft minder geluk: België heeft al een naam, de eerste keer wisten de grote landen totaal niet wie we waren. Nu zijn ze wel supergoed voorbereid tegen ons. Dat kan tot extra druk leiden bij de nieuwe speelsters. Ik ben benieuwd hoe wij daarmee zullen omgaan, aan ons ervaren speelsters om hen daar mee op voor te bereiden.”

© EPA-EFE

De Cats openen met de kraker tegen grootmacht Verenigde Staten, nummer één van de wereld, olympisch kampioen, wereldkampioen. Meesseman: “Het is niet zo dat ons WK pas daarna begint. Als we hen willen verslaan, is het nu misschien het moment. Amerikaanse speelsters uit de WNBA zijn later toegekomen, er is nog niet zoveel chemie als anders. Ook al zullen ze snel, agressief spelen en ligt ons dat iets minder.”

Medaille...?

Wat is mogelijk? Op papier staan de Cats vijfde op de wereldranglijst. Bondscoach Démory sluit een medaille niet uit. Julie Allemand, de voorbije maanden collega bij Meesseman bij Chicago Sky, zegt openlijk dat, áls ze op hun best spelen, een podiumplaats mogelijk is. Net als Antonia Delaere. Meesseman: “Uit mijn mond zal je het woord medaille nooit horen op voorhand. Ik heb ambitie maar ik ga die niet openlijk uitspreken, ik vind dat je jezelf geen onnodige druk moet opleggen. Ik blijf bij mijn levensmotto: stap per stap.”

WK-programma Belgian Cats (Belgisch tijd):

22/09 3.30u België-Amerika

23/9 5u België – Zuid-Korea

24/09 12.30u België-Puerto Rico

26/09 3.30u België-Bosnië en Herzegovina

27/9 5.30u België- China

De eerste vier van de twee poules van zes gaan naar de kwartfinales.