Iraans parlementslid uit kritiek op zedenpolitie

Een Iraans parlementslid heeft dinsdag kritiek geuit op de zedenpolitie in het land, een dag nadat een protestbeweging op gang kwam over de dood van een jonge vrouw die was opgesloten door agenten van de zedenpolitie. Ook de Verenigde Naties tekenden, minder verrassend, protest aan tegen de gewelddadige repressie van de betogingen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini.

“De zedenpolitie behaalt geen enkel resultaat, behalve schade berokkenen aan het land”, aldus parlementslid Jalal Rashidi Koochi aan persbureau ISNA. “Het grootste probleem is dat bepaalde mensen de waarheid niet willen zien. Komen mensen die door deze agenten worden meegenomen naar hun ‘uitlegsessies’ weer bij bewustzijn en tot inkeer als ze eruit komen?”

Amini overleed vrijdag in een ziekenhuis nadat ze drie dagen in coma had gelegen. Ze was op 13 september opgepakt door de zedenpolitie tijdens een bezoek aan hoofdstad Teheran. Volgens de Iraanse autoriteiten stierf ze een natuurlijke dood.

Maandag kwamen betogers in Teheran op straat. De politie dreef de massa met matrakken en traangas uit elkaar. “Verschillende honderden mensen schreeuwden slogans tegen de autoriteiten, en sommigen van hen deden hun hijab uit”, aldus het persbureau Fars.

De gouverneur van Teheran tweette dinsdag dat die bijeenkomsten in de hoofdstad “georganiseerd werden om problemen te doen ontstaan”. Ook in andere provincies kwam het tot protesten.

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten toont zich in een persbericht ongerust over Amani’s dood in gevangenschap, en de “gewelddadige reactie van de veiligheidsdiensten op de betogingen die volgden op de dood”. Bij die repressie vielen, volgens sommige berichten, twee tot vijf doden. De politie zette niet alleen matrakken en traangas in, maar schoot, volgens de Hoge Commissaris, ook met scherp.