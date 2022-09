Wayne Rooney wisselt ploegmakker van Christian Benteke na vermeend racisme: “Dat is het ergste woord ter wereld”

Inter Miami won de partij met 2-3, ondanks het eerste MLS-doelpunt van Christian Benteke, maar de partij werd overschaduwd door het incident tussen Fountas en Lowe halverwege de tweede periode. De Griek zou het ‘n-woord’ gebruikt hebben tijdens een akkefietje met de Jamaicaan. Fountas werd daarop prompt vervangen door Rooney.

DC United liet weten dat het samen met de MLS “het voorval zal onderzoeken”. Inter Miami-trainer Phil Neville liet zich stevig uit over het incident. “Wij zijn als clubs trots op onze diversiteit en inclusie in onze staf en onder onze supporters”, aldus de Engelsman. “Er is geen plek voor racisme, niet op het voetbalveld en niet in onze maatschappij. Het is onacceptabel dat dit wordt gebruikt, het is het ergste woord ter wereld.”