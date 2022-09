“Hij is het licht aan het einde van de tunnel”: uit Italië komt goed nieuws over Romelu Lukaku (en voor zwalpend Inter)

Geen Romelu Lukaku in de selectie van de Rode Duivels voor de komende Nations League-wedstrijden. De Belgische topschutter aller tijden is bij Inter al een tijdje out met een blessure aan het bovenbeen. Maar in Milaan leven ze op hoop.

Inter leef afgelopen weekend al de derde nederlaag van het seizoen. Met twaalf punten zakten de Nerazzurri in de stand naar de zevende plaats. Inter telt vijf punten minder dan leiders Napoli en Atalanta. Een fitte Lukaku kunnen ze dus goed gebruiken en dus waren ze blij om de Belgische spits dinsdag weer op het trainingsveld te zien, voor de eerste keer sinds eind augustus.

“Hij is het licht aan het einde van de tunnel”, schrijft La Gazzetta dello Sport over de situatie van Lukaku, die dit seizoen aan één goal en één assist in drie optredens zit. De Rode Duivel miste intussen al zes wedstrijden bij Inter, waaronder twee in de Champions League (Bayern en Plzen). “Zonder de Belgische reus verloren de Nerazzurri leiderschap”, klinkt het. “Hij zal de opmars van Inter niet alleen kunnen inleiden, daarvoor is een collectieve herstart nodig, maar zijn terugkeer zou wel helpen. Lukaku is het voorbeeld voor de rest van de ploeg, het kompas waar alles rond draait. Terwijl hij aan zijn terugkeer werkte, zag hij Inter beetje bij beetje achteruitgaan.”

Lukaku mikt op een terugkeer in de topper tegen AS Roma (1 oktober) en zou volgende week, na de internationale break, willen aansluiten bij de groep. “Als alles goed gaat, dan moet Lukaku tijdig fit zijn voor de clash met de oude maestro, José Mourinho”, aldus de roze sportkrant. “Dan zou hij zijn plek in het midden van de aanval opnieuw moeten innemen.”