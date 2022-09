De kleine handelingen waarmee je extra energie kunt besparen

De overheid komt met premies, en er wordt massaal opgeroepen om energie te besparen. Maar volgens energie-expert Alex Polfliet is het tijd dat er ook originele tips worden gegeven over hoe je dat precies kan doen. “Want subsidies zijn niet de oplossing, minder verbruiken is dat wel”, zegt hij. En dus roept hij iedereen op om via Twitter tips te geven. Hij gaf alvast de aanzet.

“Omdat de VLAREG het vertikt, roep ik energietwitter op om het te doen: geef originele energiebesparingstips. Dus niet dikke trui of graad minder, maar dingen die niet algemeen geweten zijn”, schrijft Alex Polfliet op Twitter.

Want volgens de energie-expert is het hoog tijd om een tandje bij te steken.

“Verschillende onderzoeken hebben het al aangetoond. Minstens 10 tot 15 procent van ons verbruik is te wijten aan ons gedrag. Dat we zoveel verspillen, heeft te maken met het feit dat we er te weinig op letten of gewoon niet weten wat de vreters zijn”, zegt hij. Hij noemt het een dubbel verlies. Want de prijzen zijn ontzettend hoog, maar tegelijkertijd zijn we te weinig bezig met écht besparen.

“De overheid zou haar mediakanalen en kracht moeten gebruiken om tegen de burger te zeggen wat je kan doen en waar je precies geld laat liggen. Want subsidies zijn niet de oplossing, minder verbruiken is dat wel”, zegt hij.

Melk sneller weer in de koelkast

Op Twitter startte Polfliet een draadje met eigen tips en een oproep om tips te delen. Zo raadt hij onder andere aan om de radio en televisie minder luid te zetten, omdat je dan minder elektriciteit zou verbruiken. “De grootste besparingen zijn voldoende geweten: sluit de deuren, gebruik tochtstrips en zet de verwarming een graad lager. Die zijn sowieso erg belangrijk. Maar er zijn ook kleine dingen die je kan doen, en die maken ook een verschil”, aldus Polfliet.

(Lees verder onder de foto)

© Twitter

Zelf past hij alle tips die hij meedeelde op Twitter ook toe. Een daarvan is om wat je uit de koelkast haalt, zoals een fles melk, er meteen ook weer in te steken. “Als je een liter melk op de ontbijttafel laat staan, dan gaat die melk opwarmen. Als je die opnieuw in de koelkast stopt, dan ga je energie verliezen. De koelkast wil namelijk op dezelfde temperatuur blijven en zal door die fles melk iets harder moeten werken.”

Een soortgelijke tip heeft hij voor overschotjes: “Laat het eerst afkoelen tot op kamertemperatuur. Dan moet de koelkast minder hard werken”.

(Lees verder onder de foto)

© Twitter

Ook doucht hij minder lang, want met de huidige energieprijzen kost een douchebeurt momenteel zo’n 1,5 tot 2 euro. Een gezin van vier, waarvan elk gezinslid elke dag doucht, zou dan 180 tot 240 euro per maand uitgeven aan douches. “Korter douchen is trouwens ook belangrijker dan minder warm douchen, want hoe korter de douche, hoe minder water je moet opwarmen”, zegt hij.

En voor na het douchen heeft hij ook een tip: “De meeste mensen verwarmen de badkamer, douchen zich en stappen uit de douche om zich af te drogen. Maar je kan ook de verwarming niet opzetten, je douchen en je in de douchecabine afdrogen want daar blijft de warmte na de douche nog eventjes hangen.”