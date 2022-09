Politicus van Italiaanse extreemrechtse partij geschorst na lofzang op Hitler

De extreemrechtse Italiaanse partij Fratelli d’Italia, koploper in de peilingen voor de verkiezingen van zondag, heeft een kandidaat geschorst nadat berichten op sociale media waren opgedoken waarin hij zich een fan toont van Adolf Hitler. Dat is dinsdag vernomen. Partijleider Giorgia Meloni, die premier zou kunnen worden, spant zich al wekenlang in haar partij een respectabel imago te geven en de fascistische oorsprong te doen vergeten.

Calogero Pisano is partijverantwoordelijke in de Siciliaanse provincie Agrigento en maakt deel uit van de nationale partijleiding. Hij werd “met onmiddellijke ingang” uit al zijn interne functies geschorst. “Hij vertegenwoordigt de Fratelli d’Italia op geen enkele manier en hij mag het partijlogo niet gebruiken”, aldus een persbericht. Hij zal zich ook moeten verantwoorden voor de bestuursorganen van de partij, die hem verdere sancties kunnen opleggen.

In een Facebook-commentaar uit 2014, over een nieuwe partijslogan, schreef hij dat deze hem deed denken aan een “groot staatsman van 70 jaar geleden”. Hij verduidelijkte daarbij dat hij het niet had over Benito Mussolini, maar over een Duitser. Andere berichten gaven eveneens blijk van zijn bewondering voor het fascisme.

De krant La Repubblica berichtte over deze posts. “Diepe wortels bevriezen nooit”, reageerde de ondervoorzitter van de centrumlinkse Partito Democratico.

Als jonge partijmilitante had huidig partijleidster Meloni Mussolini in de jaren 90 nog omschreven als een “goed politicus”. Vandaag klinkt het dat “nostalgie naar het fascisme geen plaats heeft” in de beweging.