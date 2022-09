Boekentips voor regenachtige herfstavonden: Pieter Aspe, het mysterie van de mens en lekkere groenterecepten

Volbloed

Pieter Aspe

Meer dan een jaar na de dood van Pieter Aspe worden vier losse misdaadverhalen van zijn hand voor het eerst gebundeld. Daaronder ook De Japanse tuin: een lijk wordt gevonden aan de Hasseltse Kolenkaai met op het lichaam een lidkaart van de bibliotheek. Het onderzoek leidt naar het Limburgse zakenmilieu.

Uitgeverij Aspe NV, 351 blz., 24,99 euro

Hoe wij het machtigste dier op aarde werden

Yuval Noah Harari

Ooit was de mens een doodgewone diersoort waar de andere dieren zich niets van aantrokken. Nu is de mens de baas over de wereld… Hoe kan dat? Harari’s wereldwijde bestseller Sapiens voor kinderen vanaf 10 jaar.

Uitgeverij Leopold & Ploegsma, 164 blz., 19,99 euro

Vrijstaat Lux

Mathias Pagnaer

Om de middelmatigheid van hun levens te overstijgen, besluit een groep vrienden Vrijstaat Lux op te richten, een leefgemeenschap waarin ieder individu zijn eigenheid mag ontplooien. Het project wordt een immens succes, maar blijkt al gauw meer vloek dan zegen. Debuutroman van Mathias Pagnaer, geboren en getogen in Bilzen.

Uitgeverij Vrijdag, 326 blz., 23,50 euro

Waterkoud

A.M. Ollikainen

Voor het landgoed van een ondernemersfamilie ten westen van Helsinki staat een vrachtcontainer met daarin het lijk van een zwarte vrouw. Nieuwe, veelbelovende thrillerreeks rond de vrouwelijke detective Paula Pihlaja, van de hand van het Finse schrijversechtpaar Aki en Milla Ollikainen.

HarperCollins, 351 blz., 21,99 euro

Karola’s Kitchen: smaakvol

Karolien Olaerts

Karolien Olaerts, bekend van haar blog Karola’s Kitchen, staat voor groenterecepten die toegankelijk en lekker zijn. De Gentse met roots in Genk combineert haar liefde voor lekker eten met een achtergrond als voedingswetenschapper. Gekke diëten zijn aan haar niet besteed.

Horizon, 224 blz., 29,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden

jom