Directeur Russisch wapenbedrijf opgepakt voor fraude

Het zou gaan om transacties met NAVO-landen via tussenpersonen in onder andere Zwitserland en Oostenrijk. Sjoemski was nog maar net voor de start van de Russische invasie in Oekraïne aangesteld als directeur van de fabriek.

Officieel gaat het om pure fraude: via postbusbedrijven zou 7 tot 10 procent van het contractbedrag weggesluisd zijn, klinkt het. Het parlementslid Dmitri Koeznetsov - dat om het onderzoek had gevraagd - sprak na de arrestatie over een “zelfreiniging” van de industrie. Een politieke achtergrond valt echter niet uit te sluiten.

Verschillend ongevallen

Koeznetsov had onderzoek gevraagd vanwege de export van springstoffen naar Bulgarije, Groot-Brittannië, Servië en Cyprus. Volgens hem zouden de explosieven in “vijandelijke NAVO-landen” voor militaire doeleinden kunnen gebruikt worden.

Sjoemski was pas in het begin van het jaar benoemd als directeur van de fabriek. Onder zijn voorganger had de fabriek te maken gekregen met een reeks explosies en branden. Ook na de start van de Russische invasie in Oekraïne gebeurden er verschillende ongevallen in Russische defensiebedrijven, wat tot speculatie over sabotage leidde.