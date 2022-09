Landbouwers voeren actie tegen “landroof” door Colruyt

Actievoerders van enkele landbouworganisaties hebben dinsdag in een reeks Colruyt-winkels stickers geplakt op de winkelkarretjes. Met de actie protesteren ze tegen de strategie van de supermarktketen om landbouwgronden op te kopen. In Aat, in Henegouwen, kwamen boeren met hun tractoren bijeen aan een Colruyt-winkel.