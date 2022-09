Maddie McCanns ouders verliezen in Straatsburg lasterzaak tegen Portugese ex-speurder

De rechten van de ouders van het in 2007 verdwenen Britse meisje Maddie McCann worden niet geschonden door de vrijspraak die de Portugese ex-speurder Gonçalo Amaral in 2017 verkreeg. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg dinsdag geoordeeld.

Er was massale media-aandacht voor de verdwijningszaak en de vele ontwikkelingen in het onderzoek. Het meisje was in mei 2007, kort voor haar vierde verjaardag, verdwenen uit het vakantiehuis dat haar ouders in het Portugese Praia da Luz hadden gehuurd.

De ouders waren zelf ook een tijdlang verdacht, maar uiteindelijk werd die piste verlaten. Gonçalo Amaral was de speurder die het onderzoek destijds coördineerde, maar werd van de zaak gehaald en nam vervolgens ontslag, na een carrière van 27 jaar. In 2008 verscheen een boek waarin hij dieper inging op zijn vermoedens tegen Gerry en Kate McCann.

Veroordeeld

Tegen dat boek begonnen de ouders een juridische veldslag: ze betichten Amaral van laster. In 2015 werd de politie-inspecteur veroordeeld tot het betalen van 600.000 euro. Een jaar later sprak het hof van beroep Amaral echter vrij, waarop de McCanns bij het Portugese Hooggerechtshof aanklopten. Dit oordeelde dat de vroegere speurder geen misbruik had gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting.

Maar net als de Portugese rechter oordeelde het EHRM dat “zelfs als de reputatie van verzoekers was geschaad, dit niet het gevolg was van het door de auteur van het boek verdedigde boek, maar van de verdenkingen die tegen hen waren geuit” tijdens een zeer gemediatiseerd onderzoek. “Het publiek heeft uitgebreid kennis kunnen nemen van deze informatie, zelfs voor de publicatie.”

In een nieuw boek over de zaak, vorig jaar verschenen, betwistte Amaral de laatste ontwikkelingen in het onderzoek. In 2020 werd de Duitser Christian Brückner opgepakt, maar Amaral gelooft naar eigen zeggen niet in de schuld van die hoofdverdachte. De Duitse autoriteiten hebben een “verdachte gemaakt”, aldus Amaral.