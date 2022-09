Nederlander (27) gesneuveld aan het oorlogsfront in Oekraïne

Een 27-jarige Nederlandse strijder is onlangs aan het front in Oekraïne overleden. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na vragen van onze zusterkrant De Telegraaf.

Waar de man vandaan komt, en hoe hij is gesneuveld, is nog onduidelijk. Het ministerie kan slechts de leeftijd prijsgeven en bevestigen dat er een Nederlander is overleden in het oorlogsgebied van Oekraïne. “Dat klopt”, zegt een woordvoerster. “We staan in contact met zijn familie.”

Een bron van deze krant meldt dat de man zou zijn overleden bij een offensief in de oostelijk gelegen stad Charkov.Een woordvoerder van het internationale Vreemdelingenlegioen in Oekraïne kon het nieuws nog niet bevestigen, maar zou er niet van opkijken. “Er zijn veel strijders actief uit verschillende landen, ook uit Nederland. Het kan makkelijk zijn dat een van hen is overleden in de gewapende strijd.”

In mei overleed er ook een strijder. Deze 55-jarige man zou de eerste Nederlander zijn geweest die sneuvelde in de oorlog met Rusland. Hij vocht bij het Oekraïense vreemdelingenlegioen en kwam om in de buurt van Charkov nadat hij werd getroffen door artillerievuur. De meeste Nederlandse strijders vechten of vochten met het vreemdelingenlegioen, maar er waren ook landgenoten die zich bij het Oekraïense leger wilden aansluiten.

Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders momenteel dienen in het vreemdelingenlegioen in Oekraïne. De Oekraïense ambassade in Den Haag doet daarover geen uitspraken. Medio maart waren er voor zover bekend ruim zeventig Nederlanders in Oekraïne.