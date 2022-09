Na Remco Evenepoel wordt ook Bauke Mollema aangevallen door een ekster tijdens WK-voorbereiding

Mollema reed onlangs naar een 25ste plaats tijdens het WK tijdrijden en bereidt zich momenteel in Australië voor op de wegwedstrijd. Tijdens een trainingsritje met zijn ploeggenoten was het een ekster die dacht dat de helm van Mollema misschien wel een mooie landingsplaats was. Mollema zelf noemde het op Instagram gekscherend een ‘Magpie attack’: aangevallen door een ekster.

De vogels vielen eerder ook al Evenepoel aan, en de Zwitser Stefan Küng. “Een vrij grote vogel kwam heel dichtbij en bleef me maar volgen”, vertelde onze landgenoot. “Het was angstaanjagend. Maar dat is Australië blijkbaar. Ik hoop dat het de enige keer is dat het gebeurt.”

Australië kent een website om aanvallen van eksters te rapporteren. Dit jaar staan daar al 1492 meldingen op, die in bijna 200 gevallen verwondingen opleverden, meestal lichte. In 2019 overleed een fietser in Wollongong die een ekster probeerde te ontwijken en daarbij zwaar ten val kwam.