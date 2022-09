Basisschool ’t Geleeg ruilt restant van Expo 58 voor moderne nieuwbouw in Leopoldsburg

Op de plek waar eerder de kerk van ’t Geleeg stond, openden de Broeders van Liefde vorige vrijdag officieel een modulaire nieuwbouw die plaats biedt aan zes klassen. Als over enkele maanden de groene speelplaats is aangelegd, is de puzzel volledig klaar.

Voor het team van deze wijkschool die deel uitmaakt van de plaatselijke scholengroep Sint-Michiel is het een hele verademing om voortaan in deze nieuwbouw les te kunnen geven. “De gebouwen aan de overkant van de straat waren inderdaad afgeleefd. In feite was het nog een souvenir van de Brusselse Expo 58 die nadien een hele reeks prefabconstructies ter beschikking stelde aan scholen en gemeenten. Doorheen de jaren werd er wel gerenoveerd en aangepast, maar dat was niet langer houdbaar”, stelde burgemeester Wouter Beke bij de opening. Toen in 2017 bekendraakte dat de plaatselijke kerk zou sluiten, gaf hij het schoolbestuur de voorzet om het kerkgebouw om te vormen tot een schoolgebouw.

“Oorspronkelijk waren alle betrokken partijen enthousiast voor dit herbestemmingsproject, maar eens de offertes binnenrolden, werd snel duidelijk dat dit niet binnen het voorziene budget gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk werd gekozen voor afbraak en nieuwbouw. Het is een modulaire constructie waar we flexibel en vooral functioneel kunnen werken”, verduidelijken Geert De Meulemeester en Hilde Steyaert van het directieteam.

Kerkklok

Sinds 1 september kunnen vier kleuterklassen samen met een eerste en tweede leerjaar het licht aanknippen in dit nagelnieuwe gebouw dat vooral opvalt door de lichtinval en de grote centrale ruimte. Als herinnering aan het verleden werd tegen een binnenwand een kunstwerk opgehangen, vervaardigd uit het gesmolten metaal van één van de kerkklokken. Het beeld symboliseert kinderen die opklimmen naar de toekomst door middel van hun talenten. Het vroegere schoolgebouw is ondertussen afgebroken en over twee maanden zal op deze plek de nieuwe “groene” speelplaats tevoorschijn komen.