Bij Lotto-Dstny maken ze werk van hun kern voor volgend seizoen. Daarin is ook een plekje voorzien voor Milan Menten. De 25-jarige Bilzenaar stapt na twee seizoenen over van Bingoal-Pauwels Sauces WB. “Het moment is aangebroken om een stap hogerop te zetten”, reageert Menten.