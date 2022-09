Takeaway tip: bij Spiga’s vind je al het lekkers uit Italië in hartje Stalenstraat

In hartje Stalenstraat in Genk openden Elisa Baerts en Alessio Spiga afgelopen zomer het afhaalzaakje Spiga’s waar de heerlijke Italiaanse keuken centraal staat. Ondertussen stapte ook broer Eugenio mee in de zaak. “Van de arancini tot de pasta en de porchetta: we maken alles elke dag vers.”

De liefde en passie voor de Italiaanse keuken kreeg Alessio van zijn ouders mee. Zijn roots liggen op Sardinië. De eenvoudige authentieke Sardijnse keuken kreeg hij met de paplepel mee. Elisa werkte altijd in de horeca en de verkoop. “Zo ontstond het idee om samen een zaak te starten. We hebben elkaar gestimuleerd om méér met onze passie te doen en vooral om het samen te doen. Eerst maakten we thuis wat Italiaanse desserts, maar al snel besloten we een locatie te zoeken”, legt Elisa uit.

© Spiga's

Alessio en Elisa gingen op zoek naar een pand en zo openden ze drie maanden geleden Spiga’s in de Stalenstraat in Genk. “Het Italiaans aanbod was hier klein en de Stalenstraat is toch een levendige straat die erg in opmars is. Ondertussen stapte ook mijn schoonbroer Eugenio mee in de zaak. Nu zijn we echt een familiebedrijfje: Alessio en Eugenio maken de gerechten en ik doe de verkoop en de administratie.”

De specialiteiten? “Onze handgemaakte arancini op traditionele wijze. De klanten komen van ver om ze te proeven. Ook de broodjes porchetta, die we vers maken, verkopen goed. Net als ons broodje met rape e salsiccia of scaloppina. Ook uniek is onze panelle, een typische Siciliaanse snack van gefrituurd kikkererwtenmeel. Elke dag is onze toog gevuld met lekkere Italiaanse afhaalgerechten.”

Bij Spiga’s haal je elke dag verse Italiaanse gerechten af: 3 euro voor de arancini, vanaf 3,5 euro voor de broodjes, vanaf 16 euro per kilo voor de pasta’s, vanaf 10 euro voor pizza’s. Stalenstraat 123 in Genk. Open van do t.e.m. ma van 10 tot 17 uur, op di en wo gesloten. Info: www.facebook.com/spigastcdolci