Zeno Debast is fier om bij Rode Duivels te zijn: “Ik kijk op naar iedereen, maar Kevin De Bruyne is van een enorm niveau”

Zeno Debast manifesteerde zich in het seizoenbegin zowaar als de meest constante factor bij Anderlecht. Roberto Martinez had hem al langer op zijn lijstje staan. De bondscoach liet de verdediger zelfs al eerder een keer meetrainen zonder hem te selecteren.

“Omdat ik in juni even meetrainde was het makkelijker om hier te komen”, aldus Debast. “Ik had deze selectie ook niet zo vroeg verwacht. Dat neemt niet weg dat ik zeer fier ben om hier te zitten. Ik beschouw het als een leermoment. Vooral plezier maken en zaken opsteken van die ervaren mannen. Ook de komst van Vertonghen bij Anderlecht helpt om me hier te introduceren. Ik heb er met hem over gepraat. Hij zegt me dat ik vooral rustig moet blijven en mijn spel blijven spelen. Goede raad. Ik kan alles aan Jan vragen. Ik kijk op naar iedereen, maar Kevin De Bruyne is van een enorm niveau.”

Razendsnel

Het gaat razendsnel voor Debast. Het had nog sneller kunnen gaan want vorig seizoen had hij net een basisplaats bij Anderlecht veroverd toen hij geblesseerd uitviel.

“Dat was een moeilijke tijd maar ik ben er nu bovenop. Ik ben nu hier en zal de raad van de coach volgen. Hij zei me dat ik me moest amuseren en veel opsteken. Leren van de anderen. Waar ik minder naar uitkijk, is dat liedje dat ik als debutant moet zingen. Gelukkig heeft niemand mij er al iets over gevraagd. Als ik moet zingen zal het een keuze van dat moment zijn. Ik ken genoeg liedjes.”

Stress om een liedje te zingen, dat wel. Maar op het veld toont hij helemaal geen stress.

“Ik denk dat het één van mijn sterktes is om rustig te blijven. Dat is een voordeel ten opzichte van de rest. Er zal zeker tien man van mijn familie zijn. De rest zit voor de tv. Wie weet kan ik een paar minuten krijgen in een match. Dan zal ik er staan. Als ik speel, ga ik dat op dezelfde manier proberen te doen als bij Anderlecht. Voor je land spelen is natuurlijk nog anders. In Brussel dan nog.”

Op vliegtuig

Debast glimt als hij terugdenkt aan het moment waarop hij zijn selectie vernam.

“We zaten met Anderlecht op vliegtuig terug naar België na de wedstrijd in Boekarest voor de Conference League. Ik keek naar de persconferentie en we stegen net op. Ik kon net mijn naam nog horen en was blij dat ik bij de selectie zat. Ik kreeg veel felicitaties. Ik dacht meteen aan mijn familie die ik moet bedanken voor deze verwezenlijking. En mijn vriendin. Zij hebben geholpen om me tot hier te brengen. Ook de hulp van Vincent Kompany en Craig Bellamy was belangrijk. Ze hielpen me om matuurder worden. “